شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: صواريخ إيرانية في ليبيا تنتهك الحظر والان نبدء بالتفاصيل
وأشار غوتيريش إلى أن الأمانة العامة غير قادرة على التأكد مما إذا كان هذا الصاروخ الموجه المضاد للدبابات نُقل إلى ليبيا بطريقة لا تتسق مع قرار 2231 لعام 2015. فيما حذر الباحث في الشؤون الليبية محمد الشريف في تصريحات لـ«اليوم» من خطورة الصمت الدولي على الحشد التركي لدعم ميليشيات حكومة الوفاق غير الشرعية التي تسيطر على العاصمة الليبية طرابلس، لافتًا إلى أن نظام الرئيس التركي أردوغان ينسق مع مسؤولي الوفاق للهجوم على مدينة «سرت» للزحف على منطقة الهلال النفطي.
وأوضح الشريف أن لقاء وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا مع سفير تركيا لدى ليبيا سرحات أكسن يأتي في سياق التنسيق للهجمات القادمة التي تقودها أنقرة من أجل السيطرة على النفط الليبي وتثبيت حكومة الوفاق في موقعها غير الشرعي. وأشار إلى أن تركيا تدفع بمزيد من المرتزقة لقاعدة الوطية العسكرية، كما تدرب مرتزقة في معسكرات في طرابلس لدعم الوفاق.
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