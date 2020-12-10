شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: صواريخ إيرانية في ليبيا تنتهك الحظر والان نبدء بالتفاصيل

الأمم المتحدة تؤكد تورط نظام الملالي في دعم الإرهاب والتطرف في ليبيا، وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش إن «تحليلًا أجرته المنظمة الدولية لصور 4 صواريخ موجهة مضادة للدبابات في ليبيا خلص إلى أن أحدها له خصائص تتسق مع صاروخ دهلوي الإيراني الصنع». وأضاف غوتيريش في التقرير نصف السنوي الذي قدّمه للمجلس، مساء الإثنين، أن الأمم المتحدة لم تتأكد ما إذا كان هذا الصاروخ الموجه المضاد للدبابات نُقل إلى ليبيا، بما يُعد انتهاكًا لحظر التصدير المفروض على إيران. وقال الأمين العام للأمم المتحدة: استنادًا إلى تحليل الأمانة العامة للصور الفوتوغرافية المقدمة، خلصت الأمانة إلى أن أحد الصواريخ الأربعة الموجهة المضادة للدبابات به صفات تتسق مع صاروخ دهلوي الإيراني الصنع.

وأشار غوتيريش إلى أن الأمانة العامة غير قادرة على التأكد مما إذا كان هذا الصاروخ الموجه المضاد للدبابات نُقل إلى ليبيا بطريقة لا تتسق مع قرار 2231 لعام 2015. فيما حذر الباحث في الشؤون الليبية محمد الشريف في تصريحات لـ«اليوم» من خطورة الصمت الدولي على الحشد التركي لدعم ميليشيات حكومة الوفاق غير الشرعية التي تسيطر على العاصمة الليبية طرابلس، لافتًا إلى أن نظام الرئيس التركي أردوغان ينسق مع مسؤولي الوفاق للهجوم على مدينة «سرت» للزحف على منطقة الهلال النفطي.

وأوضح الشريف أن لقاء وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا مع سفير تركيا لدى ليبيا سرحات أكسن يأتي في سياق التنسيق للهجمات القادمة التي تقودها أنقرة من أجل السيطرة على النفط الليبي وتثبيت حكومة الوفاق في موقعها غير الشرعي. وأشار إلى أن تركيا تدفع بمزيد من المرتزقة لقاعدة الوطية العسكرية، كما تدرب مرتزقة في معسكرات في طرابلس لدعم الوفاق.