عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجيش الوطني الليبي يرد على تهديدات تركيا

الخميس 10 ديسمبر 2020

الخليج 365

رد الجيش الليبي، الأربعاء، على تهديدات تركيا الأخيرة، بقوله إنه لم ولن يتراجع قيد أنملة في حماية السيادة الليبية والمياه الإقليمية.



وهددت تركيا أمس الثلاثاء الجيش الليبي؛ على إثر احتجازه سفينة تركية كانت متجهة لميناء غرب البلاد.

وقالت الخارجية التركية في بيان: إن ”استهداف المصالح التركية في ليبيا ستكون له عواقب وخيمة وسنعتبر من قام بذلك هدفا مشروعا“.

وشدد الجيش في بيانه رداً على تصريحات الخارجية التركية على ”حماية المياه الإقليمية وفقا للمبادئ والمعاهدات والقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة وما أقره مؤتمر برلين وجنيف برحيل كافة القوات الأجنبية المتواجدة على الأراضي الليبية“.

وقال الجيش إن ”تركيا مستمرة في زعزعة أمن المنطقة وليبيا على وجه الخصوص بنقلها وتمويلها للمرتزقة والإرهابيين والمعدات العسكرية إلى الأراضي الليبية أمام مرأى ومسمع العالم“.

وأكد الجيش الليبي في بيانه التزامه بدعم المسار السياسي ولجنة 5+5 ومخرجات برلين وجنيف وما نتج عنها.

كما أعلن الجيش الليبي أنه يراقب عن كثب تصريحات وزير خارجية تركيا التي وصفها بـ“الهوجاء“ بعد احتجاز السفينة التركية بالمياه الإقليمية الليبية، مشيرا إلى أنها دليل على ”التخبط الذي يعيشه أردوغان وحكومته المهووسة والتي تجاوزت كل الخطوط“، حسب تعبير البيان.

واعترض الجيش الليبي يوم الاثنين سفينة تركية تحمل علم جامايكا، كانت متجهة صوب ميناء مصراتة غرب البلاد.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري أن سفينة الشحن التجارية ”مبروكة“ كان على متنها طاقم مؤلف من 17 فردا، بينهم 9 مواطنين أتراك وحاويات شحن.