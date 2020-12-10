عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تحقيق فيدرالي يحاصر نجل بايدن قبل دخوله البيت الأبيض

الخميس 10 ديسمبر 2020

الخليج 365

أعلن هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، أنه مستهدف بتحقيق فيدرالي بولاية ديلاوير يتعلق بوضعه الضريبي.



وبات هانتر ملاحقا بهذا التحقيق قبل فترة قصيرة من تسلم والده جو بايدن مفتاح البيت الأبيض كرئيس جديد للولايات المتحدة.

وقال هانتر، في بيان الأربعاء: "أنا آخذ هذا على محمل الجد ولدي ثقة في أن مراجعة مهنية وموضوعية ستظهر أنني أدرت أعمالي في شكل قانوني وسليم".

وكان الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب اتهم خلال الحملة الانتخابية عائلة بايدن بأنها "مشروع إجرامي".

وأشار في شكل خاص إلى أعمال هانتر بايدن بأوكرانيا والصين في وقتٍ كان والده يشغل منصب نائب الرئيس السابق باراك أوباما (2009-2017).

وفي مايو/أيار الماضي، صوتت لجنة يسيطر عليها الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي، لصالح استدعاء وثائق تتعلق بهانتر بايدن، نجل المرشح الرئاسي الديمقراطي المفترض جو بايدن.

آنذاك استهدف أمر الاستدعاء وثائق من شركة "بلو ستار ستراتيجيز"، التي عملت لصالح شركة بوريسما خلال فترة عمل هانتر بايدن في مجلس إدارة الشركة.

لكن نجل الرئيس المنتخب نفى ارتكاب أي مخالفات في تعاملاته التجارية في أوكرانيا أو الصين، إلا أنه أقر أنه أخطأ في تقدير الأمور كما استفاد من شهرة اسم عائلته.