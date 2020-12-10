شكرا لقرائتكم خبر عن قرصنة وثائق تطوير لقاح «فايزر» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة «فايزر» الأمريكية وشريكتها الألمانية «بيونتيك» إن الوثائق المتعلقة بتطويرهما لقاح كورونا تعرضت لقرصنة إلكترونية، وذلك بعد اختراق وكالة الأدوية الأوروبية. وأكدت الشركتان أنه لم يتم اختراق أي بيانات شخصية للمشاركين في اختبار آثار اللقاح عليهم، وذكرتا أن وكالة الأدوية الأوروبية «إيما» أكدت أن الهجوم الإلكتروني «لن يكون له أي تأثير في الجدول الزمني لمراجعتها للقاح». ولم يتضح متى أو كيف وقع الهجوم أو من المسؤول أو ما هي المعلومات الأخرى التي ربما تم اختراقها.

وكانت الهيئة المنظمة للأدوية في الاتحاد الأوروبي أعلنت أمس الأربعاء أنها وقعت ضحية هجوم إلكتروني قبل أسابيع على إعلانها الموافقة على لقاح كورونا.

وأكدت هيئة تنظيم الأدوية في الاتحاد الأوروبي أنها ستستخدم بيانات من بريطانيا ودول أخرى خارج الاتحاد بشأن سلامة لقاح تنتجه شركتا «فايزر» و«بيوانتك» قبل قرار الموافقة عليه.

ونصحت الهيئة «الأشخاص الذين لديهم حساسية شديدة»، بعدم التطعيم باللقاح، عقب إعلان شخصين عن ردود فعل سلبية في اليوم الأول من بدء الاستخدام أمس الأربعاء.

وقالت: «سيتم أخذ جميع المعلومات المتاحة حول جودة اللقاح وسلامته وفعاليته في الاعتبار، وسيشمل ذلك بيانات السلامة الناتجة عن استخدام اللقاح خارج الاتحاد الأوروبي».

في الأثناء، وصلت الدفعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد من شركة «فايزر» أمس إلى إسرائيل حيث أكد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الذي تعهد بأن يحصل على أول جرعة، على أن نهاية الوباء «وشيكة». وأضاف «النهاية تلوح في الأفق».

وتعاقدت إسرائيل أيضا مع شركة التكنولوجيا الحيوية الاميركية «موديرنا»، من أجل شراء ستة ملايين جرعة من لقاح فيروس كورونا.

ومن المتوقع تسلم لقاحات موديرنا في العام 2021، ما يرفع العدد الإجمالي للقاحات التي ستوفرها لسكانها البالغ عددهم نحو تسعة ملايين نسمة، إلى 14 مليون جرعة.

وكانت التجارب السريرية أثبتت فعالية اللقاح بنسبة تزيد على 90 بالمئة، علماً أن الجسم يبدأ في تكوين مناعة ضد فيروس كورونا بعد أيام من تلقي جرعته الأولى.

مئة مليون لقاح

في غضون ذلك، تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن تلقيح مئة مليون شخص في الولايات في الأيام المئة الأولى من ولايته بعدما أصبحت بريطانيا أول دولة غربية تبدأ عمليات التطعيم. ونبَّه الرئيس الأمريكي المنتخب إلى أنّ عدم توصّل الكونجرس سريعاً إلى توافق على الصعيد الماليّ لمكافحة الوباء سيؤدي إلى تأخّر في حملة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد وربّما توقّفها.

وتعهد بايدن أن إدارته ستنجز ما لا يقل عن مئة مليون عملية تلقيح في الأيام المئة الأولى من توليه السلطة.

في المقابل، وقّع الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب مرسوماً يمنح بلاده أولوية في تسلّم اللقاحات المنتجة في الولايات المتحدة، قبل تصديرها إلى بلدان أخرى، لافتاً إلى أن البلاد قد تفتقر إلى جرعات كافية بعد مرحلة التلقيح الأولى.

من جانبه قال رئيس الوزراء الكندي إن شركة فايزر/بيونتك ستسلم بلاده أولى الجرعات في غضون أسابيع. وفي الهند، ثاني أكثر دول العالم تضرراً من الجائحة بعد الولايات المتحدة، سعت شركتان للصيدلة، إحداهما «سيروم إنستيتوت»، أكبر مصّنع للقاحات في العالم، للحصول على ترخيص معجل للقاحهما.

وكانت روسيا قد باشرت السبت إعطاء لقاح «سبوتنيك-في» الروسي للعاملين الاجتماعيين والطواقم الطبية والمدرّسين في موسكو.

التوزيع المنصف

ومع ذلك تبدو هناك مشكلة مرتقبة تواجه العالم، مع بدء عملية توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وهي مشكلة «التوزيع المنصف» للقاح لكل دول العالم، وهي المعادلة الصعبة مع اختلاف قدرات وإمكانات الدول والحكومات حول العالم. وهناك مخاوف من أن تتخلف البلدان الفقيرة عن ركب الحصول على اللقاح، لأن الدول الغنية «تخزن» جرعات من لقاح فيروس كورونا أكثر من حاجتها. جمعت الدول الغنية مخزوناً كبيراً بما يكفي من جرعات اللقاح لتحصين شعوبها 3 مرات تقريباً بحلول نهاية العام المقبل. (وكالات)