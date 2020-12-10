شكرا لقرائتكم خبر عن رفض طعون ترامب ضد نتائج الانتخابات في نيفادا وبنسلفانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لاحقت الهزائم حملة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، بعدما رفضت المحكمة العليا طعن الجمهوريين على فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في بنسلفانيا، كما تم رفض طعن آخر على نتائج ولاية نيفادا، ورغم ذلك تعهد ترامب أمس الأربعاء، بالتدخل في دعوى قضائية تستهدف إلغاء نتائج التصويت في أربع ولايات أخرى، في وقت أقر مجلس النواب مشروع قانون ميزانية الدفاع بأغلبية ساحقة رغم معارضة الرئيس الجمهوري.

ورفضت المحكمة العليا في ولاية نيفادا، أمس الثلاثاء، طعن الحملة الانتخابية لترامب على نتائج انتخابات الرئاسة في الولاية التي فاز فيها بايدن بفارق 33596 صوتاً، ليحسم بذلك السباق في الولاية المتأرجحة.

وقالت المحكمة العليا في نيفادا: «لسنا مقتنعين أيضاً بأن المحكمة الجزئية أخطأت بفرض قاعدة عبء الإثبات عن طريق تقديم أدلة واضحة ومقنعة». وقال الحزب الجمهوري في نيفادا، إن القرار أصابه «بخيبة أمل شديدة».

وكانت محكمة جزئية في نيفادا قد قضت الأسبوع الماضي بأن حملة ترامب لم تثبت زعمها وجود عطل في أجهزة التصويت، وحدوث تلاعب في المنافسة بين ترامب وبايدن.

هزيمة أخرى

وفي ولاية بنسلفانيا، مني ترامب بهزيمة أخرى، بعدما وجّهت المحكمة العليا ضربة أخرى له، برفضها استئنافاً قدّمه حلفاؤه لمنع المصادقة على نتائج الانتخابات في الولاية. ولم تقدم أعلى محكمة في البلاد، والتي تضم ثلاثة قضاة عينهم ترامب من أصل تسعة، أيّ تبرير لقرارها هذا.

وسعى الجمهوريون لإلغاء ما يصل إلى 2.5 مليون بطاقة اقتراع بالبريد في بنسلفانيا، خلال محاولتهم تغيير هزيمة ترامب في الانتخابات. ورفض القضاة منع الولاية من إضفاء الطابع الرسمي على فوز بايدن فيها.

وبذلك تتواصل سلسلة هزائم ترامب وحلفائه الذين خسروا عشرات القضايا أمام محاكم ولايات ومحاكم اتحادية ضمن مسعى فاشل لإبطال نتيجة انتخابات الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني. ويقول ترامب إن النتيجة مزورة لكن لم تتوصل أي محكمة إلى دليل يدعم مزاعمه.

تدخل ترامب

وأجرى ترامب إصلاحاً جذرياً في المحكمة العليا، التي عين ثلاثة من القضاة التسعة فيها، وأبدى استعداده للجوء إليها في اليوم التالي للانتخابات.

ومن المقرر أن يجتمع أعضاء المجمع الانتخابي يوم 14 ديسمبر/ كانون الأول لإضفاء الطابع الرسمي على النتيجة مع حصول بايدن على 306 أصوات، مقابل 232 صوتاً لترامب.

وأمام هذه الهزائم، تعهد ترامب، أمس، بالتدخل في دعوى قضائية، بفرص نجاح شبه معدومة، رفعتها ولاية تكساس أمام المحكمة العليا الأمريكية في محاولة لإلغاء نتائج التصويت في أربع ولايات خسرها أمام بايدن.

وكتب ترامب تغريدة على «تويتر»: «سنتدخل في قضية تكساس بالإضافة إلى ولايات أخرى عديدة. هذه هي القضية الكبرى. بلادنا بحاجة إلى النصر!» ولم يوضح ترامب أي تفاصيل عن طبيعة التدخل الذي يعد به في القضية، بما في ذلك ما إذا كانت حملته الرئاسية أو وزارة العدل الأمريكية هي التي ستتخذ الخطوة.

هجوم طائش

واستهدفت الدعوى، ولايات جورجيا وميشيجان وبنسلفانيا وويسكونسن التي كانت ساحات لمعارك انتخابية. وادعى ترامب أنه الفائز وقدم مزاعم لا أساس لها حول تزوير واسع.

ووصف مسؤولون الدعوى بأنها «هجوم طائش» على الديمقراطية، فيما قال خبراء قانونيون إنها ليس أمامها فرص للنجاح.

ميزانية الدفاع

من جهة أخرى، وافق مجلس النواب، على مشروع قانون ميزانية الدفاع بأغلبية، متحدياً تهديد ترامب باستخدام «الفيتو». وحاز مشروع القانون على 335 صوتاً من 430 في مجلس النواب، وهذا يتجاوز بكثير أغلبية ثلثي أصوات المجلس اللازمة لتجاوز «الفيتو».

ولم يصوت سوى 40 جمهورياً من أصل 196 ضد المشروع. ويجب الآن التصويت على النص في مجلس الشيوخ، حيث يُتوقع أن تتم الموافقة عليه أيضاً، قبل إرساله إلى ترامب. وفي وقت سابق، كتب ترامب في تغريدة: «آمل أن يصوت الجمهوريون في مجلس النواب ضد القانون حول ميزانية الدفاع التي سأواجهها بفيتو».

وكان مشروع ميزانية الدفاع البالغة قيمتها 740,5 مليار دولار، محور مفاوضات بين الجمهوريين والديمقراطيين لمدة أشهر. ولدى ترامب مآخذ عدة على الميزانية. فالنص لا يتضمن إلغاء قانون يحمي الوضع القانوني لشبكات التواصل الاجتماعي. كما ينتقد المشروع أيضاً لأنه ينص على تغيير أسماء قواعد تكرم جنرالات في فترة الحرب الأهلية.

(وكالات)