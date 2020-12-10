شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي: أنقرة مستمرة في زعزعة استقرار المنطقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الجيش الوطني الليبي، أمس الأربعاء، أن تركيا مستمرة في زعزعة أمن المنطقة، ونقل وتمويل المرتزقة إلى البلاد، فيما دعت البعثة الأممية أعضاء ملتقى الحوار السياسي للاجتماع بهدف التوافق على آلية اختيار السلطة التنفيذية.

واعتبر الجيش الليبي أن تصريحات وزير خارجية تركيا، مولود جاويش أوغلو، تدفع لإفشال التوافقات، مشدداً على أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته لا يعترفان بسيادة ليبيا وحدودها، مؤكدا عدم التراجع عن حماية السيادة والمياه الإقليمية والحدود البرية والجوية لبلادنا.

وأكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، اللواء خالد المحجوب، أمس الأربعاء، أن القوات الجوية لم ترصد أي تحركات معادية. وأضاف أن المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الليبي «آمنة تماماً». كما لفت إلى أن «سماء سرت والجفرة لم تشهد أي انتهاك من قبل تركيا»، مؤكداً أن الطائرات التركية المسيرة لم تقترب من خطوط التماس، وأن تحركاتها في الأجواء التي تقع تحت سيطرة الميليشيات والقواعد التركية. كما أشار إلى أنه سيتم الإفراج قريباً عن السفينة التركية المحتجزة لدى الجيش الليبي، من دون أن يحدد موعداً دقيقاً لذلك. وأوضح المحجوب أن الجيش ملتزم بما جرى التوافق عليه بين لجنة «5+5».

واعتبر في تصريح لوكالة «سبوتنيك» الروسية أن الظروف الحالية تؤكد عدم صعوبة القيام بأي عمل يتناقض مع ما اتفق عليه بشأن وقف إطلاق النار، وأن المؤتمر الذي عقده الرئيس المصري مع نظيره الفرنسي أكد ضرورة العمل على الحل السياسي. وتابع المحجوب: «الأمر صعب أمام تركيا في الوقت الراهن، ويصعب خروجها من تعهداتها، خاصّة بشأن وقف إطلاق النار، وأن الجيش رغم التزامه بالاتفاق، فإنه مستعد للرد على أي خرق في أي لحظة». وفيما يتعلق بالمعلومات المتداولة عن تحشيدات بالقرب من المناطق الفاصلة بين القوات في الشرق والغرب، أوضح المحجوب أنها ليست بالشكل الذي يتم تداوله، وأن بعض هذه العمليات يكون للاستفزاز، إلا أنها لا ترقى للتحركات نحو الاشتباكات.

من جهة أخرى، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس الأربعاء، دعوتها أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي لاجتماع عبر الاتصال المرئي اليوم الخميس. وأضافت البعثة في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن دعوتها أعضاء ملتقى الحوار السياسي للاجتماع تأتي من أجل متابعة النقاش حول التوافق على آلية اختيار السلطة التنفيذية انطلاقاً من نتائج التصويت على الآليات المقترحة أملاً بالوصول إلى الطريقة الأنسب والمضي قدماً في تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها.

(وكالات)