شكرا لقرائتكم خبر عن الحـريـري: التشكيلـة الحكـوميـة في عهـدة عـون والجـو إيجـابـي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”

أكد رئيس ​الحكومة​ اللبنانية المكلف ​سعد الحريري​ بعد لقائه الرئيس ميشال عون، مساء أمس الأربعاء، أنه قدم تشكيلة حكومية كاملة من 18 وزيراً من أصحاب الاختصاص بعيداً عن الانتماء الحزبي، سيقوم عون بدراستها قبل العودة إلى لقاء آخر في جو إيجابي، معرباً عن أمل كبير بتشكيل الحكومة​ لإعادة إعمار بيروت واستعادة ثقة اللبنانيين عبر ​تحقيق​ الإصلاحات، فيما دعا الاتحاد العمالي العام إلى إضراب عام يوم الأربعاء المقبل.

وكان الحريري، قد وصل إلى القصر الرئاسي، حاملاً مغلفين الأول يتوقع أنه يضم تشكيلة، والثاني سير ذاتية لمرشحين. وبحسب المصادر، فقد تحرك الملف الحكومي منذ لقاء عون والحريري يوم الاثنين الماضي وتوج بلقاء أمس، الذي يعتبره المراقبون حاسماً لجهة تحديد مصير التشكيل برمته، وسط توقعات بأن هناك فرصة للتفاهم بينهما، خاصة وأن تحريك الملف الحكومي، جاء بعد جمود استمر لشهر ونتجت عنه قطيعة بين عون والحريري، إلا أن تحريكه من جديد يشي بتطورات إيجابية واحتمال حصول خرق قبيل زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبنان بين 21 و23 الجاري، لاسيما أن ماكرون يريد للحكومة الجديدة أن تبصر النور قبل موعد زيارته بعد قيامه بعقد مؤتمر دولي للمانحين في باريس لصالح لبنان ودعوته إلى الإسراع بتشكيل الحكومة لكي يباشر المجتمع الدولي بدفع المساعدات للبنان، وبالتالي باتت هناك إمكانية لتأليف الحكومة قريباً إذا تنازل كل طرف وعمل على تسهيل ولادتها لما فيه مصلحة البلد. وكشفت مصادر مواكبة عن أن الأجواء تفاؤلية وأن الحريري تقدم من عون بتشكيلة شبه كاملة من 18 وزيراً موزعة مناصفة بين المسلمين والمسيحيين على أن يترك 5 مقاعد ليسميهم الأخير بالتوافق معه.

ومن جانبه، غرد عون عبر حسابه على «تويتر»، ‏في اليوم العالمي لمكافحة الفساد، قائلاً: «ليكن خيارنا معاً استئصال هذا الوباء القاتل لمستقبل طاقاتنا وشبابنا، المتخفي وراء المحاصصات والتبعيات، والمنافي لدورنا ورسالتنا، فنبني وطناً قدوة لا دولة على رمال تهوي كلما استقوى عليها الفساد».

من جهة أخرى، دعا الاتحاد العمالي العام اللبنانيين إلى إضراب وطني عام على كافة الأراضي اللبنانية يوم الأربعاء في 16 الحالي كبداية لأوسع تحركات سيشهدها البلد ضد رفع الدعم.

وقال رئيسه بشارة الأسمر: بدل السعي الجدي لاسترجاع الأموال المنهوبة ووضع حد للفساد المتمادي ها هي حكومتنا تتجه بإصرار لرفع الدعم عن الخبز باستثناء الخبز العربي وسترفع الدعم عن المحروقات بنسبة 40 إلى 60 في المئة تمهيداً لرفعه كلياً.

وأضاف لا يزال السياسيون والرئيس المكلف يماطلون بتشكيل الحكومة على الرغم من أنها الممر الوحيد للحصول على أي دعم دولي للبنان. كما نفذت مجموعة من ناشطي «المرصد الشعبي لمحاربة الفساد»، وقفة احتجاجية في ساحة الشاعر خليل مطران في بعلبك، رفضاً لغلاء السلع الغذائية ورفع الدعم عنها والمطالبة بمحاكمة الفاسدين واسترجاع الأموال المنهوبة.