شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون.. بين تحريض اليمين وتمرد اليسار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: بنيمين زرزور

استند الصعود المتسارع لإيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي، على سلم السياسة، إلى تلاقي قوى اليمين واليسار عند نقطة «فرنسا القوية» التي تقود أوروبا في لعب دور على المسرح العالمي، وذلك بمعزل عن المظلة الأمريكية التي فقدتها القارة في ظل إدارة الرئيس ترامب.

الرئيس ماكرون لسوء الحظ، يكاد يفقد تدريجياً كل خيوط لعبة القوة التي راهن عليها، فلا هو قادر على لي ذراع برلين، أو حل الخلافات التي تهدد تماسك الاتحاد الأوروبي، ولا هو قادر على الإمساك بقوة بكل أطراف المعادلة السياسة الداخلية وسط تردي الأوضاع الاقتصادية وانعكاساتها على الشعب الفرنسي بكل أطيافه السياسية.

وتشهد فرنسا بلد الحريات، تظاهرات عارمة في شوارع مدنها الكبرى خاصة العاصمة باريس، احتجاجاً على ما عرف باسم «قانون الأمن الشامل» الذي يهدف حسب قول الحكومة إلى تنظيم عدد من القضايا وعلى رأسها الاعلام والنشر وحماية رجال الشرطة و مشاكل التعليم الخاص والجمعيات الخيرية.

يحد القانون من حرية تحرك المنظمات الأهلية في مجال جمع التمويل والإنفاق على مؤسسات تعليمية تابعة لها، حيث يطالبها بالتصريح عن أي مبلغ تبرعات يزيد على 10 آلاف يورو، ويتهم بعضها بتغذية الأطفال بالفكر التحريضي الذي لا يتناسب مع القيم العلمانية الفرنسية.

وينص أحد فصول القانون على عقوبة بالسجن لمدة سنة وغرامة 45 ألف يورو على من ينشر صوراً لعناصر الشرطة أثناء قيامهم بواجبهم. وتدافع الحكومة عن مشروع القانون، وتقول إن هذه المادة، تهدف إلى حماية عناصر الشرطة، الذين يتعرضون لحملات كراهية، ودعوات للقتل، على شبكات التواصل الاجتماعي.

والحقيقة أن استمرار التظاهر وعنف التظاهرات التي تخللتها اعتداءات وحشية على المتظاهرين في الشوارع، يعكس حالة من عدم الاستقرار تتجلى مظاهرها في تململ الشريحة الأفقر من الشعب الفرنسي من تردي ظروفهم المعيشية خاصة الشباب، الذين هم وقود الاحتجاجات ليس هذه المرة فقط بل منذ عام 2017 عندما انطلقت مسيرة «السترات الصفراء» وسببت إرباكا كبيرا للرئيس ماكرون وحكومته.

وفيما يرى البعض أن ما حققته الحركة كان هزيلاً رغم الضجيج الهائل الذي أحدثته، حيث اقتصر على زيادة محدودة في أجور العمال من الشريحة الأدنى دخلاً، يقول كريستوف جيلي، صاحب كتاب «زمن الناس العاديين» إن «السترات الصفراء» أحدثت ثورة جعلت بسطاء المجتمع يحتلون رقعة تزداد اتساعاً في المشهد الاجتماعي السياسي، ولم يعودوا مغمورين وبلا صوت يعبر مباشرة عن همومهم.

ورغم أن البرلمان الفرنسي أعلن عن قبول مطالب المحتجين وعزمه على إعادة صياغة الفصل الرابع والعشرين من قانون الأمن الجديد خلال مؤتمر صحفي عقده رؤساء الكتل البرلمانية إثر اجتماعهم مع الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء جان كاستكس، في قصر «الإليزيه» بباريس، إلا أن ذلك لا يعني الخلاص نهائياً من المشاكل التي تواجهها حكومة ماكرون.

ويواجه ماكرون وحكومته تحدياً رئيسياً هو التفاوض على مخرج من الأزمة، وهو الذي وصل إلى الحكم مستفيداً من أصوات اليمين واليسار، لكنه اليوم يبدو محاصراً بين التيارين.

وقد تم تكليف وزير الداخلية باستقطاب ناخبي اليمين، بينما يحاول اليسار المقسم توحيد أطيافه خلف ملف الأمن لكسب مزيد من الدعم وإضعاف الغالبية الرئاسية التي تجد نفسها في موقف لا تحسد عليه. واتهم أحد نواب اليمين المقربين من الرئيس ماكرون في تصريح لصحيفة «لو موند» وزير الداخلية بالمسؤولية عن تصعيد الجدل وكسر نقطة توازن القاعدة الانتخابية للغالبية. أما ماري لوبان زعيمة المتطرفين في تيار اليمين، فقد نددت بالفوضى المتكررة في فرنسا واتهمت الحكومة بأنها فاقدة للسيطرة ومتهاونة مع ناشطي اليسار المتطرف.

وفي تيار اليسار، يتفق الحزب الاشتراكي وحزب الخضر واليسار المتطرف على التنديد بتشديد الحكومة قبضتها الأمنية، وهؤلاء يتقدمون المطالبين بسحب مشروع قانون «الأمن الشامل».

وطالب زعيم الكتلة الاشتراكية في البرلمان أوليفييه فور ماكرون بتحديد موقف واضح إما بدعم وزير الداخلية وضباط الأمن وبالتالي يكشف عن مكنونه التسلطي أو أن يكون نصيراً للجمهورية كما يدعي.

الحريات في خطر

ويتساءل المراقبون عن مدى قدرة فرنسا على الاحتفاظ بصورتها الإيجابية في مجال دعم الحريات في العالم، وهي الصورة التي ترسخت منذ عهد الجنرال ديجول، أم أن الحريات باتت في خطر حتى في فرنسا نفسها.

ويحتج الرافضون لمشروع «قانون الأمن الشامل»، على بنود منه تتعلق بمنع نشر صور، ومقاطع فيديو لرجال الشرطة، خلال أداء عملهم، وباستخدام عناصر الأمن، للطائرات المسيرة، وكاميرات المراقبة خلال عملياتها.

وقد اعتبر ناشطون من الهيئات المنظمة للاحتجاجات، أن مشروع القانون، يهدف بالأساس إلى النيل من حريات الصحافة، والإعلام والتعبير، وهي الحريات العامة الأساسية في نظام الجمهورية الفرنسية.

على الجانب الآخر يتحدث بعض المراقبين، عن صعوبة فهم موقف الرئيس الفرنسي، الذي أبدى دعماً لمشروع القانون الفرنسي الجديد، الذي يجرم تداول صور لرجال الشرطة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بينما يبدي في نفس الوقت، دفاعا عن نشر الصور المسيئة للنبي محمد، معتبراً إياها نوعاً من حرية التعبير.

ويشير هؤلاء إلى أن موقف الرئيس الفرنسي، لا ينطلق سوى من حرصه على جذب الناخبين، ومغازلة اليمين المتطرف.

حكومة في مأزق

وسط هذا اللغط المتصاعد تناولت وسائل الإعلام الفرنسية ما يجري بهجوم مباشر أو غير مباشر على الرئيس ماكرون حيث وصفت صحيفة «لوفيجارو» اليمينية حكومته بأنها في مأزق وتسعى للخروج منه بأي ثمن، في حين قالت صحيفة«ليبيراسيون» اليسارية إن ماكرون عالق في المصيدة.

وركزت وسائل الإعلام على حادثة ضرب الموسيقار الأسود ميشال زيكلير على يد عناصر الشرطة في إطار حجب حرية التعبير والمسحة العنصرية التي أضفتها الحادثة على اعتداءات الشرطة على المتظاهرين، الأمر الذي يعطي الاحتجاجات بعدا جديدا في حال تطورت شعارات المحتجين لتطال التمييز المستمر بين الفرنسيين من أصول إفريقية وآسيوية.

وتجد حكومة ماكرون نفسها في ورطة حيث أنها مطالبة بتوفير الأمن وحماية رجال الشرطة والحد من تجاوزات النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، بينما يواجه مشروع القانون المخصص لمواجهة كل تلك الأنشطة معارضة قوية استدعت إعادة النظر فيه على جناح السرعة.

وطلب ماكرون للمرة الثالثة هذا العام، من الحكومة أن تقدمّ سريعاً مقترحات لإعادة التأكيد على رابط الثقة الذي يجب أن يكون قائماً بشكل طبيعي بين الفرنسيين ومن يقومون بحمايتهم ومن أجل مكافحة جميع أشكال التمييز بفعالية أكبر.