شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: المنطقة بدأت تعافيها عبر الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حصلت حكومة دولة الإمارات على تصنيف «Aa2» في الجدارة الائتمانية وهو التصنيف السيادي الأقوى في المنطقة مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد الوطني وذلك من قبل وكالة التصنيف الدولية موديز.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن قوة الإمارات الائتمانية نابعة من استقرارها الداخلي وسياساتها المالية الرشيدة وعلاقاتها الدولية القوية وتنوع اقتصادها الراسخ، مشدداً على أن التصنيف إنجاز نضيفه ل2020 قبل نهايتها.

وأكد سموه خلال زيارته معرض «جيتكس» أن التقنية قادت العالم في 2020 وأنقذته، منوهاً سموه بأن التقنية تقودها دبي في المنطقة التي بدأت تعافيها الاقتصادي عبر الإمارات.

من جهة أخرى، أصدر صاحب السمو حاكم دبي عدداً من التشريعات التنظيمية لجهات تابعة لحكومة الإمارة، وذلك ضمن إطار مخرجات خطة عمل اللجنة العليا لتطوير القطاع الحكومي في الإمارة الهادفة إلى تعزيز الدور المحوري والرئيسي لحكومة دبي وحوكمة الجهاز الحكومي ورفع كفاءته ومستوى مرونته.

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