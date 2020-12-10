شكرا لقرائتكم خبر عن سيف بن زايد: انضمام إسرائيل للتحالف الأمني الدولي يزيد قوته والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حضر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية «الأربعاء» اجتماعاً عن بعد لوزراء داخلية دول التحالف الأمني الدولي الذي يضم كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة، وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وسلوفاكيا والسنغال وسنغافورة ومملكة البحرين والمملكة المغربية إلى جانب إسرائيل التي انضمت رسمياً للتحالف الدولي في اجتماع الأمس.

وأكد سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، أن استضافة الإمارات لاجتماع وزراء داخلية التحالف الأمني الدولي وانضمام دولة إسرائيل، يؤكد ازدياد قوة التحالف.

وقال سموه على تويتر: «استضافة الإمارات لاجتماع وزراء داخلية التحالف الأمني الدولي وانضمام دولة إسرائيل، ممثلة بمعالي أمير أوحانا، عضواً عاشراً للتحالف، يؤكد أن قوة التحالف تزداد، وأن التعاون المشترك، سيكون له الغلبة على قوى الشر، وأن الآثار الإيجابية ستنعكس على العالم أجمع».

وفي كلمته أمام الاجتماع، رحب الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان بأمير أوحانا وزير الأمن الداخلي في إسرائيل الذي يمثل بلاده في الاجتماع بعد انضمامها إلى التحالف، وقال «إن ذلك يشكل إضافة وقوة للتحالف الساعي لتحقيق أهدافه التي وجد من أجلها».

وأكد سموه أن التعاون الدولي والتحالفات والعمل المشترك مكّن البشرية من التغلب على صعوبات وتحديات عدة منها ما يمر به العالم هذه الأيام من تحديات ناتجة عن جائحة كورونا، مشيراً سموه إلى أهمية مواصلة تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة كافة التغييرات والتطورات والتحديات المستقبلية لما فيه خير العالم والبشرية.

وأشار سموه إلى أن التحالف يحمل على عاتقه مسؤوليات دولية وإنسانية لاتخاذ ما هو مناسب من قرارات وإجراءات ضمن اختصاص عمل التحالف، تعود بالفائدة والخير ليس على دول التحالف فقط، وإنما لتعمّ العالم أجمع.

حضر الاجتماع الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله ال خليفة وزير الداخلية البحريني، ووزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا غوميز، وأنطون فيلكس ديومي وزير الداخلية في جمهورية السنغال، وك.شانموقام وزير الشؤون الداخلية ووزير القانون السنغافوري، وفيندليت ليتز وزير الدولة بوزارة الداخلية بجمهورية سلوفاكيا، والدكتور محمد فيشال إبراهيم وزير الدولة بوزارة الشؤون الداخلية ووزارة التنمية الوطنية بجمهورية سنغافورة وماتيو موري نائب وزير الداخلية الإيطالي، وسيبستيان جاليه محافظ بدرجة وكيل وزارة داخلية جمهورية فرنسا، وعدد من ضباط وزارة الداخلية الإماراتية.

وقدَّم خلال الاجتماع فيندليت ليتز وزير الدولة بوزارة الداخلية بجمهورية سلوفاكيا وأمير أوحانا وزير الأمن الداخلي في دولة إسرائيل كلمتين أعربا فيهما عن شكرهما وتقديرهما للانضمام إلى هذا التحالف العالمي الذي يعزز التعاون والشراكة الدولية خاصة في مجالات تتعلق بتعزيز الأمن والأمان.

واستعرض المجتمعون عدداً من المشاريع التي عمل عليها التحالف بين عامي 2019 و 2020 إلى جانب استعراض مقترحات المشاريع التي ستقام بين عامي 2021 و 2022 من بينها التمرين التعبوي المشترك ( ISALEX 2 ) ومجالات استخدامات التقنيات الحديثة والدرونز في تعزيز جهود مكافحة الجرائم وبرامج التدريب المجتمعية والمتخصصة وغيرها من المشاريع.

ثم جرى نقاش حول عدد من المواضيع على أجندة الاجتماع، من بينها التطرف والإرهاب والتهديدات المحتملة من التنظيمات الإرهابية وجرى الاستماع لآراء عدد من الخبراء والمختصين العالميين في هذه القضايا والسبل الناجعة للحد من هذه التحديات.