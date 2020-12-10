شكرا لقرائتكم خبر عن «حمـدان الطـبـيـة» تكرم 10 فائزين بدورتها الـ 11 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أكد عبدالرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، رئيس مجلس أمناء جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، أن اختيار الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية موضوعاً لهذه الدورة، بالتعاون مع البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، يعتبر امتداداً لرؤية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، والتي كانت نهجاً للجائزة في مواكبة كل ما هو جديد في مجال الرعاية الصحية والبحث العلمي.

جاء ذلك خلال كلمته في حفل ختام الدورة الحادية عشرة للجائزة والذي أقيم مساء أمس، افتراضياً، وشهد تكريم 10 فائزين بالجائزة، مشيداً بالتعاون المثمر بين مكتب البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي التابع لديوان رئيس مجلس الوزراء، وبين الجائزة، خاصة عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وأعضاء اللجان العلمية المشتركة.

كما نقل تهاني سمو الشيخ حمدان إلى جميع الفائزين في هذه الدورة لينضموا إلى كوكبة العلماء والمتميزين الذين كرموا في دوراتها السابقة.

وفي ختام كلمته وجه الشكر والتقدير لسمو الشيخ حمدان راعي الجائزة على حرصه وتواصله ودعمه اللامحدود للجائزة.

وأكد عمر سلطان العلماء حرص حكومة دولة الإمارات على الاستثمار في أحدث تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي، وتطبيقاتها في مختلف ميادين العمل والقطاعات الحيوية، خصوصاً القطاع الطبي، لتعزيز الحياة الصحية والسليمة لجميع أفراد المجتمع.

وقال: وفي النهاية لا يسعني إلا أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير والعرفان لسمو الشيخ حمدان بن راشد راعي الجائزة لدعمه المستمر وتمكينه للعلماء والعلوم ومتابعة سموه الحثيثة لكل ما هو جديد في هذا المجال.

ثم تخلل الحفل عرض فيلم تسجيلي عن الجائزة وإنجازاتها على مدار أكثر من 20 عاماً حيث استطاعت، وبدعم من سمو الشيخ حمدان بن راشد، المساهمة بمبادرات مبتكرة وخلاقة للنهوض بالقطاعين الطبي والصحي بالدولة وخارجها.

الفائزون

فقد فاز ضمن فئة الجوائز العالمية البروفيسور برادلي نيلسون رئيس قسم الهندسة الميكانيكية وهندسة العمليات وأستاذ الروبوتات و الأنظمة الذكية في المعهد الفيدرالي للتكنولوجيا- الولايات المتحدة الأمريكية بجائزة حمدان العالمية الكبرى تقديرا لأبحاثه بمجال الروبوتات الدقيقة والروبوتات النانوية وما ترتبط به من تطبيقات في علم الأحياء والطب.

وكانت جائزة حمدان العالمية للمتطوعين في الخدمات الطبية و الإنسانية من نصيب اللجنة الوطنية العليا لتنظيم التطوع خلال الأزمات تقديرا لانجازاتها في تطوير منظومة متكاملة و مستدامة للعمل التطوعي في الإمارات خلال الأزمات و بالتعاون مع كل الأطراف المعنية بالعمل التطوعي في الدولة من أفراد و مؤسسات.

وفي فئة جوائز العالم العربي فاز بجائزة حمدان لأفضل كلية أو معهد أو مركز طبي في العالم العربي معهد دسمان للسكري بالكويت والذي يعمل على تطوير الأبحاث وبرامج الوقاية المتكاملة وبرامج التدريب والتعليم للتصدي لوباء السكري في الكويت.

وفاز بجائزة حمدان للشخصيات الطبية المتميزة في الوطن العربي الدكتور خالد العتيبي استشاري مناظير و جراحة الكلى و المسالك و الأستاذ المشارك بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بمدينة الدمام المملكة العربية السعودية وهو أول جراح بالشرق الأوسط يقوم بإجراء جراحة إزالة أورام الكلي عن طريق المناظير عام 1996 كما نجح في القيام بعمليات جراحية نادرة سجلت في العديد من المجلات والكتب العلمية العالمية من بينها جراحة حصوات الكلى بطريقة تداخلية.

وفي فئة جوائز دولة الإمارات العربية المتحدة فاز بجائزة حمدان لأفضل قسم طبي في القطاع الحكومي في دولة الإمارات العربية المتحدة قسم الأشعة - مستشفى راشد الذي يقدم قسم الأشعة به الخدمات لأكبر مستشفى في دبي و يحتضن مركز الطوارئ والاصابات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع إلى جانب وحدة السكتة الدماغية.

و فاز بجائزة حمدان للشخصيات الطبية المتميزة داخل دولة الإمارات كل من المرحوم الدكتور محمود فكري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط سابقا مستشار وزير الصحة في دولة الإمارات و وكيل الوزارة المساعد للطب الوقائي وشؤون السياسات الصحية (1995 - 2013) والذي شارك في تطوير برنامج اللقاحات الوطني كما كان عضوا بالمجلس الاستشاري بالمكتب التنفيذي لمجلــس وزراء الصحـــة لـــدول مجلــس التعاون الخليجي (1996 - 2005) وعضوا في مركز منظمة الصحة العالمية للتنمية الصحية وشغل منصب عضو في مجلس الإدارة لمركز الصحة والتنمية التابع لمنظمة الصحة العالمية في كوبي باليابان.. إلى جانب الدكتور عبد الرحيم مصطفوي استشاري جراحة الأطفال - مستشفى الجليلة بدبي وهو أول جراح يتخصص في جراحة الأطفال خاصة جراحات تشوهات الأطفال حديثي الولادة و شغل عددا من المناصب مثل المدير الطبي لمستشفى لطيفة ونائب رئيس المجلس الطبي لهيئة الصحة بدبي، ورئيس اللجنة المركزية للطوارئ والكوارث في هيئة الصحة بدبي.

و فاز بجائزة حمدان للشخصيات الطبية المتميزة داخل دولة الإمارات أيضا الدكتور خليل قائد خبير التدريب والتطوير بقطاع الخدمات المساندة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع استشاري ورئيس قسم الأمراض الجلدية في مستشفى البراحة حتي العام 2002 والذي كان قد شغل المنصب نفسه في مستشفى راشد في الفترة من 2002-2007.

و بالنسبة لجائزة حمدان لأفضل بحث نشر في مجلة حمدان الطبية فقد فازت بها ورقتان بحثيتان الأولى بعنوان " دراسة طفرتين جديدتين تتسببان في فقدان السمع في عائلات إماراتية " للدكتور عبد العزيز تيليلي جيهين شوشين والثانية بعنوان" الأهداف الجزيئية والأيضية المستحثة بالستربتوزوتوسين في سمية خلايا بيتا البنكرياس " للدكتور حيدر رضا وفريقه.