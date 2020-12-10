شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يتأهل متصدراً.. وموقف برشلونة «صعب» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة - الخليخ

انتصر ريال مدريد لتاريخه العريق في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الخميس، الذي احرز لقبه 13 مرة، وذلك بتأهله إلى دور الـ16 في صدارة المجموعة الثانية بعد فوزه على بروسيا مونشغلادباخ الألماني 2-صفر، في مباراة كان بطلها الفرنسي كريم بنزيمة الذي سجل ثنائية برأسيتين رائعتين.

وخاض "الميرنجي" المباراة بطموح عدم الخسارة التي كانت ستعني وداعه البطولة من دور المجموعات لأول مرة في تاريخه، واحتاج لـ9 دقائق فقط ليفتتح التسجيل برأسية بنزيمة الذي عاد وسجل الثاني بنفس الطريقة في الدقيقة 32.

وتصدر ريال مدريد المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط وبفارق نقطتين عن مونشنغلادباخ الذي ضمن تأهله وصيفاً بفارق المواجهات المباشرة عن شاختار الأوكراني المتعادل مع إنتر ميلان الإيطالي صفر-صفر.

كما تأهل أتلتيكو مدريد وصيفاً للمجموعة الأولى بفوزه على سالزبورغ النمسوي بهدفي ماريو هيرموسو.

ورفع أتلتيكو رصيده في المركز الثاني إلى 9 نقاط خلف بايرن ميونيخ الذي فاز على لوكوموتيف موسكو 2-صفر وكان ضمن الصدارة مبكراً.

وفي مباراة هامشية ، بعدما ضمن صعوده بطلاً للمجموعة الثالثة فاز مانشستر سيتي على مرسيليا بثلاثية فيران توريس وسيرجيو أغويرو وسترلينغ.

وكان برشلونة الخاسر الأكبر بعد انتهاء دور المجموعات بعد حلوله وصيفاً للمجموعة السابعة، ذلك ان قرعة دور ال16 التي ستسحب الاثنين 14 ديسمبر /كانون الأول الحالي ستضعه بمواجهة أحد الفرق الكبيرة، وهي بايرن ميونيخ أو ليفربول ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وتشيلسي وبوروسيا دورتموند.

وهنا الفرق المتأهله:

أصحاب المركز الأول: بايرن ميونيخ وريال مدريد ومانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي وبوروسيا دورتموند ويوفنتوس وباريس سان جيرمان.

أصحاب المركز الثاني: أتلتيكو مدريد ومونشنغلادباخ وبورتو وأتلانتا وإشبيلية ولاتسيو وبرشلونة ولايبزيغ.