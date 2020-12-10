عاجل | مكتب المدعي العام الأمريكي يحيل نجل بايدن للتحقيق

قال هانتر بايدن، نجل الرئيس المنتخب جو بايدن، في بيان، إنه علم أمس من مكتب المدعي العام الأمريكي في ولاية ديلاوير، أن شؤونه الضريبية قيد التحقيق وفقا لما نشرته سي ان ان.

وأضاف هانتر بايدن: "إنني آخذ هذا الأمر على محمل الجد، لكنني على ثقة من أن المراجعة المهنية والموضوعية لهذه الأمور ستثبت أنني تعاملت مع أموري بشكل قانوني ومناسب، بما في ذلك الاستفادة من مستشاري الضرائب المحترفين".

وأصدر فريق بايدن الانتقالي أيضًا بيانًا: "الرئيس المنتخب بايدن فخور جدًا بابنه، الذي حارب تحديات صعبة، بما في ذلك الهجمات الشخصية الشرسة في الأشهر الأخيرة، ليخرج أقوى".