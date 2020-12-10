الجيش اليمني يحرر مواقع في «مدغل» بمأرب

سيف اليزيد - عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

تمكن الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي القبائل وطيران التحالف العربي من استعادة منطقة مهمة من ميليشيات الحوثي الإرهابية في مديرية «مدغل» شمال غرب محافظة مأرب.

وبحسب مصادر ميدانية، شهدت منطقة «مدغل الجدعان»، معارك عنيفة بين الجيش والقبائل من جهة بإسناد طيران التحالف ضد الميليشيات.

وأضافت المصادر، أن المعارك العنيفة أسفرت عن استعادة قرية «آل سلامة» و«الخريبة» بـ«مدغل الجدعان»، ومقتل عددٍ من عناصر الميليشيات، وسط فرار الآخرين.

وأشارت المصادر إلى أن هذا التقدم يرافقه عزم على مواصلة الجيش والقبائل عملية عسكرية لتحرير «المسامره» و«آل راصع»، و«الزبره» وبقية مناطق مديرية «مدغل».

وفي السياق، تكبّدت ميليشيات الحوثي الإرهابية، أمس، خسائر بشرية ومادية كبيرة، بنيران الجيش اليمني جنوب محافظة مارب.

وأوضح مصدر عسكري، أن «ميليشيات الحوثي شنّت هجوماً حاولت من خلاله التقدم نحو مواقع عسكرية في أطراف جبل مراد، إلا أن قوات الجيش ومقاتلي القبائل كانوا لها بالمرصاد، حيث تصدّوا للهجوم في لحظاته الأولى وأجبروا الميليشيات على التراجع والفرار». وأكد المصدر أن المعارك أسفرت عن سقوط العديد من عناصر الميليشيات الحوثية بين قتيل وجريح، إلى جانب خسائر أخرى في العتاد.

وفي السياق ذاته، استهدفت مقاتلات التحالف بعدّة غارات مواقع وتعزيزات حوثية في مواقع متفرقة جنوب مارب، وأسفرت الغارات عن تدمير مخزن أسلحة، وتدمير عدد من الآليات القتالية، إلى جانب خسائر أخرى في الأرواح.

وفي سياق آخر، أفادت مصادر ميدانية بمقتل قيادي ميداني في ميليشيات الحوثي بجبهات القتال غرب محافظة الجوف، فيما شهدت المحافظة اقتتالاً داخلياً لعناصر الميليشيات أدى إلى مصرع وجرح عدد منهم.

وقالت المصادر، إن القيادي الحوثي «محمد محسن الكبير» لقي مصرعه في معارك شمال غربي مأرب، وأوضحت المصادر أن القتيل من القيادات الحوثية المنتمية لمنطقة «حوث» بمحافظة عمران والمتهمة بسفك دماء الرافضين للميليشيات الإجرامية في منطقته، وغيرها من مناطق اليمن.

إلى ذلك، أفادت مصادر محلية أخرى بمحافظة الجوف عن وقوع اقتتال بين عناصر حوثية داخل معسكر للميليشيات بالمحافظة.

وأوضحت المصادر أن الاقتتال بين العناصر الحوثية يأتي على خلفية ثأر قبلي راح على إثره ثلاثة قتلى و4 جرحى من الطرفين المتقاتلين.

وفي الحديدة، تعاملت القوات المشتركة، أمس، بنجاح مع خروقات جديدة للميليشيات الحوثية بحق المدنيين ومحاولتها استهداف مواقع عسكرية في قطاع مديرية التحيتا.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة بأن الميليشيات المتمركزة في مناطق نائية ومزارع مواطنين على خط زبيد جنوب شرق التحيتا جددت استهداف قرى ومزارع المواطنين في منطقة الجبلية في المديرية ذاتها، مستخدمة الأسلحة الرشاشة وقذائف الهاون ضمن جرائمها وخروقاتها لوقف إطلاق النار. وأضاف أن الميليشيات التي دفعت اليومين الماضية بتعزيزات جديدة من جهة زبيد حاولت استهداف مواقع عسكرية حاكمة في خطوط التماس بهذا القطاع الاستراتيجي، وباءت بالفشل، مؤكداً أن وحدات من القوات المشتركة أخمدت مصادر نيران المليشيات، وحققت إصابات مباشرة في صفوفها فيما أصيب أحد أبطال المشتركة.

ولفت أن كل تحركات الميليشيات مرصودة بدقة ولن تتمكن من تحقيق أي اختراق صوب المناطق المحررة.

وفي سياق آخر، اعترض تحالف دعم الشرعية في اليمن أمس، طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية باتجاه السعودية. وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي أن «قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح الأربعاء من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية في السعودية».

الميليشيات تحرق مدرسة في الجوف

أفادت مصادر محلية بقيام ميليشيات الحوثي الإرهابية بإحراق مدرسة في محافظة الجوف.

وقالت المصادر، إن الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران أحرقت مدرسة «مبرز معين» الأساسية بالجوف، وأكدت احتراق محتويات المدرسة من مقاعد دراسية وكتب وملفات الطلاب.

وتأتي هذه الجريمة في سياق جرائم الميليشيات الحوثية في قطاع التعليم بالجوف، حيث استخدمت عدداً من مدارس المحافظة ثكنات عسكرية وأخرى مخازن أسلحة، كما قامت بتفجير عدد آخر من المدارس.