ضبط 13 إرهابياًً في الجزائر

سيف اليزيد - الجزائر (وكالات) أوقف الجيش الجزائري 13 عنصر دعم للجماعات الإرهابية بمحافظتي «خنشلة» و«تيارت» ودمر 12 مخبأ للجماعات الإرهابية.

وأوضح بيان للجيش الجزائري أمس، أن عناصره كشفت خلال العملية العسكرية ثلاث قنابل تقليدية الصنع ومعدات تفجير وأغراض أخرى. وكشف عن أن قوات الجيش أوقفت بعدد من المحافظات 79 مهرباً وحجزت عشرات المركبات والأغراض المعدة للتهريب، كما أوقفت 31 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة.

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