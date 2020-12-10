سيف اليزيد - مسقط (وكالات) قالت الشرطة العمانية، أمس، إن سلطنة عمان ستعفي رعايا 103 دول من الحاجة إلى تأشيرة دخول للإقامة لمدة تصل إلى 10 أيام، في خطوة لدعم السياحة ودعم اقتصادها. وقالت شرطة سلطنة عمان في حسابها على «تويتر»، إنه يجب أن يكون لدى الزائرين حجز فندقي مؤكد وتأمين صحي، وتذكرة عودة.

وأضافت «تعلن شرطة عمان السلطانية عن إعفاء رعايا مئة وثلاث دول من تأشيرات الدخول إلى السلطنة لمدة 10 أيام، وذلك وفق الضوابط والشروط المحددة، ومنها وجود حجز فندقي مسبق ومؤكد، وتأمين صحي، وتذكرة سفر للعودة».

وقالت سلطنة عمان الأسبوع الماضي، إنها ستستأنف منح التأشيرات السياحية للزائرين في رحلات تنظمها الفنادق وشركات السفر، بعد تعليقها بسبب جائحة فيروس كورونا.

واستأنفت الدولة الخليجية الرحلات الجوية الدولية في الأول من أكتوبر.

كانت هذه تفاصيل خبر عُمان تعفي مواطني 103 دول من تأشيرة الدخول لـ 10 أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.