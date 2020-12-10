وزير خارجية أمريكيا يؤكد التطبيع الوشيك بين السعودية وإسرائيل

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – واشنطن

صرح وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بأن لديه “قناعة كاملة” بالتطبيع الوشيك بين السعودية و”إسرائيل”.

وقال بومبيو في مقابلة مع صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية: “لدي قناعة بأن السعودية يمكن في المستقبل أن تتوصل إلى اتفاقات بشأن تطبيع العلاقات مع إسرائيل”.

وأضاف: “أنا مقتنع تماما بذلك الأمر، إنها مسألة وقت فحسب”.

وتابع قائلاً “لدى الطرفان (السعودي والإسرائيلي) تفاهمات مشتركة عديدة، تعزز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وهذا ما دفع الإمارات والبحرين والسودان إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل”.

وختم وزير الخارجية الأمريكي تصريحاته بالقول: “هناك العديد من دول المنطقة ستنضم في المستقبل، إلى الاتفاقات الإبراهيمية لتطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل”.. مضيفاً “ستكون هناك العديد من العقبات والعوائق، ومن الواضح أنه من المستحيل التنبؤ بالضبط متى سيحدث ذلك”.

الجدير ذكره أن “إسرائيل” وقعت ما أسمتها باتفاقيات سلام وتطبيع للعلاقات مع الإمارات والبحرين، في الـ15 من سبتمبر الماضي برعاية أمريكية.

وكان بومبيو زار السعودية الشهر الماضي والتقى بولي العهد السعودي محمد بن سلمان .