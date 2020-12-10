شكرا لقرائتكم خبر عن نواب المحافظين من تنسيقية الأحزاب يشاركون بماراثون الدراجات تحت شعار متحدون على محاربة الفساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هيئة الرقابة الإدارية، نظمت بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، وتحت رعاية وزير الشباب والرياضة، المهرجان الرياضي "ماراثون الدراجات والجرى" تحت شعار "متحدون على محاربة الفساد.. مصر أقوي من الفساد" تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد 9 ديسمبر 2020.

وأضافت تنسيقية شباب الأحزاب أن محمد موسى نائب محافظ المنوفية، وعمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، وبلال حبش نائب محافظ بني سويف، وهيثم الشيخ نائب محافظ كفر الشيخ، أعضاء مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد شاركوا في الماراثون الذي أقيم بمحافظتهم احتفالا باليوم اليومي لمكافحة الفساد.