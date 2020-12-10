شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الأمريكى بالقاهرة يستقبل وفدا من تنسيقية شباب الأحزاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى وفدا من أعضاء مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالسفير "جوناثان كوهين"، سفير الولايات المتحدة الأمريكية فى القاهرة أمس الثلاثاء، حيث مثل التنسيقية كل من النائب محمد عزمى، النائب محمد فريد، النائب محمد السباعى، والنائب علاء الدين مصطفى.

وناقش النواب السفير فى السياسة الخارجية الأمريكية، وتحدثوا عن رؤيتهم حول كافة القضايا الإقليمية والدولية، ومدى التعاون المستقبلى لتسويق الصورة الصحيحة للدولة المصرية فى العالم.

واحتل الاقتصاد بداية الحديث، حيث تناول النقاش جذب الاستثمارات الأمريكية فى مصر، وتشجيع الشركات الأمريكية على الاستفادة من مزايا الاستثمار في مصر، باعتبارها مركزًا إقليميًا وبوابةً للقارة الأفريقية. هذا بجانب تعظيم حجم التجارة البينية، والعمل في سبيل ذلك على إزالة المعوقات الإجرائية والتشريعية، وتحسين بيئة أداء الأعمال، كذلك دعم جهود التنمية واستمرار التعاون في مشاريع البنية التحتية.

وتغير موضوع النقاش، ليدور هذه المرة حول قضية حقوق الإنسان، حيث قام النائب محمد السباعي بالإشارة إلى أنها من القضايا المهمة، لكن لابد من إدراك حجم التحديات التي تواجهها مصر، وخصوصًا الزيادة السكانيه ومعدلات الفقر والتحديات الاقتصادية، كما أكد "السباعى" أن توفير الرعاية الصحية والاهتمام بتوفير فرصة للتعليم، وخلق فرص العمل للشباب، إضافةً إلي مكافحة الإرهاب ومشكلات الوضع الإقليمى، من الأولويات، وعلى رأس اهتمامات الدولة المصرية، ويجب علي كافة الأطراف أن تتفهم ذلك وتقدره.

وختامًا، تحدث النائب علاء مصطفى، على أن ملفي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، يأتيان على رأس اهتماماته في المجلس.

كما استعرض أهمية الملفين فى تقديم حلول للكثير من التحديات والمشكلات المجتمعية، وتطرق أيضًا إلى التحديات التي تواجه الشركات الناشئة، خاصةً المعتمدة على التقنيات الحديثة في تنفيذ أفكارها، مما يحتم علينا ضرورة العمل على توفير بنية تشريعية قوية تدعم الشباب وتمكنهم من تأسيس مشروعاتهم، وتوفر لهم قنوات متعددة لجذب الاستثمارات.