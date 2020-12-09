شكرا لقرائتكم خبر عن دعاوى قضائية لإجبار «فيسبوك» على بيع «إنستجرام وواتسآب» والان نبدء بالتفاصيل

أقامت لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية ومعظم الولايات الأمريكية دعاوى قضائية بحق فيسبوك اليوم الأربعاء، قائلين إن الشركة انتهكت قانون منع الاحتكار وقد يتعين تقسيمها.

وأصبحت فيسبوك بذلك ثاني شركة تكنولوجيا كبيرة تواجه تحركا قضائيا ضخما هذا الخريف.

وقالت لجنة التجارة الاتحادية في بيان إنها ستعسى لاستصدار حكم "يمكن أن يتضمن: التخارج الإلزامي من أصول، من بينها إنستجرام وواتسآب".

وفي دعوى ثانية، يطالب تحالف يضم 46 ولاية وواشنطن العاصمة وجزيرة جوام بحكم ينص على عدم قانونية استحواذ فيسبوك على إنستجرام وواتسآب.

كانت وزارة العدل الأمريكية أقامت دعوى قضائية بحق جوجل في أكتوبر، متهمة الشركة، البالغة قيمتها تريليون دولار والتابعة لمجموعة ألفابت، باستغلالها وضعها القوي في السوق للتضييق على المنافسين.