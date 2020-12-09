شكرا لقرائتكم خبر عن دفاع «ساركوزي» يطالب بتبرئته من الرشوة واستغلال النفوذ والان نبدء بالتفاصيل
وقالت المحامية جاكلين لافونت، 65 عاما، إن حكم المحكمة يجب أن "يبرئ نيكولا ساركوزي"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية "ايه إف بي".
وصحبت ساركوزي، الذي حكم البلاد بين عامي 2007 و 2012، لأول مرة زوجته المطربة كارلا بروني في محكمة قصر العدل.
وطالب ممثلو الادعاء بالحكم على الرئيس السابق بالسجن أربع سنوات منها سنتان مع وقف التنفيذ.
ويواجه ساركوزي تهمة محاولة معرفة أسرار في تحقيقات من خلال مستشاره القانوني من جيلبرت أزيبرت في عام 2014، الذي كان محاميا عاما في محكمة النقض آنذاك. وفي المقابل، قيل إن الرئيس الأسبق عرض دعم المحامي في التقدم لوظيفة في موناكو.
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