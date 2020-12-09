حقوق الانسان توثق اربع نقاط بتظاهرات السليمانية

اعلنت مفوضية حقوق الانسان، الاربعاء، عن توثيقها اربع نقاط بتظاهرات السليمانية، فيما دعت كافة الاطراف الى ضبط النفس وتغليب لغة العقل والحوار.

وقالت المفوضية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انها "تابعت الاحداث المؤسفة التي رافقت التظاهرات في محافظة السليمانية نتيجة تأخر صرف رواتب الموظفين وقد تم توثيق الاتي:

1- تعبر المفوضية عن أسفها الشديد لسقوط شهداء وجرحى بين المتظاهرين والقوات الامنية نتيجة للتصادمات التي حصلت في هذه المظاهرات والتي استخدم فيها الغازات المسيلة للدموع والطلقات البلاستيكية والرصاص الحي من قبل القوات الامنية حيث بلغ عدد الشهداء (8) وعدد الجرحى (54) للفترة من 3-12 ولغاية 9-12.

2- قيام عدد من المتظاهرين بحرق مقرات ودوائر ومؤسسات الدولة اضافة الى مقرات عدد من الاحزاب السياسية في المحافظة.

3- قيام الجهات الحكومية والامنية في المحافظة بقطع مواقع التواصل الاجتماعي ( فيسبوك – فايبر – انستغرام – وسناب شات ) وغلق مقر قناة NRT الفضائية.

4- اصدار اللجنة الامنية في المحافظة قرار بمنع التنقل بين محافظتي السليمانية ومحافظة حلبجة.

واكدت المفوضية على "حق التظاهر السلمي"، داعية كافة الاطراف الى "ضبط النفس وتغليب لغة العقل والحوار وتدعوا المتظاهرين الى التعاون مع القوات الامنية لحماية الممتلكات العامة والخاصة".

وطالبت المفوضية القوات الامنية في المحافظة بـ"حماية المتظاهرين والتعاون معهم والابتعاد عن اي تصادمات او اي اعمال عنف".

وتابعت المفوضية ان "موضوع الرواتب هو حق دستوري وانساني"، مطالبة "الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم بالجلوس الى طاولة حوار عاجلة لوضع الحلول والمعالجات للاستجابة لمطالب المتظاهرين المشروعة".

ولفتت المفوضية الى إنها "فاتحت لجنة حقوق الانسان النيابية لتشكيل فريق رصد مشترك لمتابعة الاحداث الحاصلة في محافظة السليمانية".