2020-12-09 | 20:35
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اكتسح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره إسطنبول باشاك شهير التركي، بخماسية لهدف في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
افتتح نيمار التسجيل لسان جيرمان بهدف في الدقيقة 21 وأضاف الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 38.
وفي الدقيقة 40 أحرز ميتشيل باكير الهدف الثالث لسان جيرمان لكن تم إلغاؤه.
عقب دقيقتين احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لأصحاب الأرض بعد الرجوع لتقنية الفار، وسجل منها كيليان مبابي، الهدف الثالث في الدقيقة 42.
مع إنطلاقة الشوط الثاني، سجل نيمار الهاتريك في الدقيقة 50، وبعد 7 دقائق، أحرز محمد نوبال هدف باشاك شهير الوحيد.
وبحلول الدقيقة 62 اختتم مبابي الخماسية بهدف ثاني له وخامس لباريس سان جيرمان.
بهذه النتيجة يصبح باريس سان جيرمان متصدر مجموعته برصيد 12 نقطة وبفارق الأهداف عن لايبزيج.
كانت هذه تفاصيل خبر نيمار ومبابي يقودان سان جيرمان لاكتساح باشاك شهير واعتلاء صدارة مجموعة الابطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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