شكرا لقرائتكم خبر عن جبل جليدي يهدد مستعمرة بطاريق والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يتجه جبل جليدي هائل نحو جزيرة جورجيا الجنوبية في جنوب المحيط الأطلسي، مهدداً باصطدام يقول العلماء إنه قد يدمر موطناً للحياة البرية تعيش فيه البطاريق والفقمات وطيور القطرس.

وأمضى العلماء أسابيع وهم يتابعون تطور الحدث المرتبط بتغير المناخ. وتطفو الكتلة الجليدية، التي يعادل حجمها تقريبا حجم الجزيرة نفسها، في مسار متعرج منذ مدى عامين منذ انفصلت عن شبه جزيرة أنتاركتيكا في يوليو/ تموز من عام 2017. ومسار الجبل الجليدي العملاق، المسمى إيه 68 إيه، حالياً يقوده للاصطدام بجزيرة جورجيا الجنوبية.

وأظهرت صور التقطها سلاح الجو الملكي البريطاني، الحجم الهائل للكتلة الجليدية التي تصل مساحتها إلى 4200 كيلومتر مربع.

كانت هذه تفاصيل خبر جبل جليدي يهدد مستعمرة بطاريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.