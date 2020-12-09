شكرا لقرائتكم خبر عن متحجرة نمر سيفي بـ 85 ألف دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيع هيكل عظمي شبه مكتمل لنمر سيفي، من نوع «هوبلوفونيوس»، عائد إلى حوالى 40 مليون سنة، في مزاد علني، لم يتخط الدقيقة، في دار المزادات «أوتيل دي فانت» في جنيف، مقابل 85 ألف دولار. وقالت فاني مونكورجيه الناطقة باسم دار المزادات لوكالة فرانس برس إن الشاري هاوي جمع سويسري.

وبيعت متحجرات أخرى، بينها زعنفة بطول 85 سنتيمتراً لحيوان من زواحف الزوناصوريات البحرية المنقرضة، في مقابل 77900 دولار. وبيع أيضاً أحد أنياب ديناصور من فصيلة تيرانوصور الشهيرة، في مقابل6200 دولار.

وتثير المزادات على قطع التاريخ الطبيعي استياء بعض الخبراء، رغم إقرارهم بأن متحجرات كثيرة مطروحة للبيع في المزاد لم تعد تقدم أي فائدة تذكر للبحوث العلمية. لكنهم يحذرون من أن هذه المزادات قد تشمل بعض القطع المهمة.

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