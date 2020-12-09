شكرا لقرائتكم خبر عن مركبة فضائية مستوحاة من أجنحة الخنفساء والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صمم مهندسان من جامعة كونكوك مركبة فضائية دقيقة مصغرة مستوحاة من أجنحة أحد أنواع الخنافس للصعود إلى المريخ، قادرة على التعافي من الاصطدامات الجوية ومتابعة مسارها.

وطور المهندسان هوانج فو فان وهون تشيول بارك المركبة الصغيرة بعد عدة دراسات وأبحاث عن قوة أجنحة الخنافس إذ تمتلك أجنحة أمامية صلبة تشبه الصدفة، أظهرت قدرتها على الطيران حتى بعد الاصطدام بأجسام أخرى أثناء الطيران واستخدام ساقيها وأجنحتها لتصحيح نفسها قبل استئناف الطيران.

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