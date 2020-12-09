شكرا لقرائتكم خبر عن «نـاو يـونـايـتـد» تـصـور أحـدث أغـانيهـا فـي أبـوظـبـي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صورت مجموعة «ناو يونايتد» الغنائية العالمية الفيديو الخاص بأحدث أغانيهم في أبوظبي. وتم إنتاج الفيديو من قبل «twofour54»، والتي تعاونت مع دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي لمنح المجموعة تجارب سياحية استثنائية خلال إقامتهم في أبوظبي.

وأصبحت مجموعة «ناو يونايتد» أحد أول الضيوف الموسيقيين لمعهد بيركلي أبوظبي، النسخة الأولى من معهد بيركلي العالمي للموسيقى والذي تم افتتاحه في جزيرة السعديات بداية العام الجاري، حيث صوروا لقطات من الفيديو الخاص بأحدث أغنياتهم. وقامت المجموعة أيضاً بزيارة وجهات ثقافية أخرى، من ضمنها منارة السعديات ووجهة السياحة الطبيعية الجديدة في جزيرة الجبيل ستاي بورا، ومنتزه قرم الجبيل، وياس المول المركز التجاري الأكبر في جزيرة ياس.

وتولى المخرج الإماراتي أيهم الصبيحي مهمة إخراج الفيديو والذي تم تصويره في فندق قصر الإمارات المشهور عالمياً. كما شارك في عملية الإنتاج أكثر من 850 موهبة مستقلة من twofour54 وشركة Creative Lab في مهام إنتاجية مختلفة لضمان إتمام العمل بأعلى جودة.

وقال علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي: يسرنا الترحيب بضيوفنا فريق «ناو يونايتد» في أبوظبي. بعد الظروف الاستثنائية التي شهدها هذا العام وأثرت بشكل مباشر في القطاع السياحي، نحن سعداء باستئناف حركة النشاط السياحي واستضافة الفعاليات والفرق العالمية تدريجياً، مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية لضمان صحة وسلامة مجتمع إمارة أبوظبي.

كانت هذه تفاصيل خبر «نـاو يـونـايـتـد» تـصـور أحـدث أغـانيهـا فـي أبـوظـبـي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.