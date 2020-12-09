شكرا لقرائتكم خبر عن حسابات النجوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * شاركت المطربة اللبنانية نجوى كرم عبر «تويتر» الملصق الدعائي لحفلتها القادمة بدبي والتي تجمعها بالمطرب ماجد المهندس ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق، في 15 يناير المقبل بمركز دبي التجاري العالمي.

* انتهى المطرب العراقي محمد السالم من تسجيل وتصوير أغنية جديدة تجمعه بالفنانين كريم حواس وعلي جاسم بعنوان «نار وشرار»، وهي من كلمات علي رياض وألحان علي جاسم، توزيع سرمد عز الدين، ومن إخراج مازن العربي، وسيتم طرحها خلال أيام عبر صفحة السالم على «يوتيوب».

* شارك الفنان تيم حسن متابعيه عبر «فيسبوك» بمجموعة صور من كواليس تصوير مسلسله الجديد «أنا» وعلق عليها «قريباً..أنا». من تأليف عبير شرارة، إنتاج صباح إخوان، ومن إخراج سامر البرقاوي، ويشارك في بطولته رزان جمال، رولا بقسماتي، جوزيف بونصار، إيلي متري، وآخرون.

* انضم المطرب المصري أحمد جمال لقائمة «الترند» في مصر وعدد من الدول العربية بعد أن حققت أغنيته الجديدة «النهاية»، والتي طرحها مساء الثلاثاء نسب مشاهدة عالية عبر «يوتيوب». والأغنية صُورت في اليونان، من كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد جمال، وتوزيع موسيقي وليد فايد، ومن إخراج شريف فرنسيس.

* انتهى المطرب الفلسطيني محمد عساف من تسجيل أغنية فلسطينية جديدة ونشر عبر #انستجرام «صورة أثناء التسجيل من داخل الاستوديو» معلقاً «عمل فلسطيني جديد بالتعاون مع وزارة الثقافة الفلسطينية».

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