الإمارات تستضيف اجتماعًا لوزراء داخلية التحالف الأمني الدولي بمشاركة إسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - أبوظبي - (د ب ا)

استضافت أبوظبي اليوم الأربعاء، اجتماعًا عن بعد لوزراء داخلية دول التحالف الأمني الدولي، الذي يضم كلا من الإمارات وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وسلوفاكيا والسنغال وسنغافورة ومملكة البحرين والمملكة المغربية إلى جانب إسرائيل التي انضمت رسميًا للتحالف.

ووصف الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في كلمته انضمام إسرائيل للتحالف بأنه يشكل إضافة وقوة للتحالف الساعي لتحقيق أهدافه التي وجد من أجلها، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام".

وأكد أن التعاون الدولي والتحالفات والعمل المشترك مكن البشرية من التغلب على صعوبات وتحديات عدة، منها ما يمر به العالم هذه الأيام من تحديات ناتجة عن جائحة كورونا، مشيرا إلى أهمية مواصلة تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة جميع التغيرات والتطورات والتحديات المستقبلية لما فيه خير العالم والبشرية.

وأشارالفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، إلى أن التحالف يحمل على عاتقه مسؤوليات دولية و إنسانية لاتخاذ ما هو مناسب من قرارات وإجراءات ضمن اختصاص عمل التحالف تعود بالفائدة و الخير ليس على دول التحالف فقط، وإنما لتعم العالم أجمع.

واستعرض المجتمعون خلال الاجتماع عددا من المشاريع التي عمل عليها التحالف بين عامي 2019 و2020 ومقترحات المشاريع التي ستنفذ بين عامي 2021 و2022 من بينها التمرين التعبوي المشترك "ISALEX 2" ومجالات استخدامات التقنيات الحديثة و الدرونز في تعزيز جهود مكافحة الجرائم و برامج التدريب المجتمعية والمتخصصة وغيرها من المشاريع.

ومن ثم جرى نقاش حول عدد من المواضيع على أجندة الاجتماع، من بينها التطرف والإرهاب والتهديدات المحتملة من التنظيمات الإرهابية إلى جانب الاستماع إلى آراء عدد من الخبراء والمختصين العالميين في هذه القضايا والسبل الناجعة للحد من التحديات الناجمة عنها.

كان التحالف الأمني الدولي، قد انطلق في أبوظبي 2017 وتستضيف وزارة الداخلية أمانته العامة، ويعد مجموعة عمل دولية لمواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والقارات وجرائم التطرف من خلال مشاريع تعاونية وعبر تبادل الخبرات في الممارسات المطبقة في هذه الدول.