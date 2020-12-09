البنتاجون سيحصل على 44000 جرعة أولية من لقاح كورونا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن البنتاجون سيحصل على زهاء 44000 جرعة أولية من لقاح كورونا، وسيكون مقدمو الرعاية الصحية وموظفو الدعم في طليعة من سيتلقونه.
وأفاد مساعد وزير الدفاع للشؤون الصحية توماس ماكافري بأن لقاح "فايزر" سيصبح متوفرا "في وقت مبكر من الأسبوع المقبل للاستخدام الفوري".
وفي المرحلة الأولى من بدء التشغيل والتي أطلق عليها البنتاجون "الطيار الخاضع للرقابة"، سيتلقى اللقاح مقدمو الرعاية الصحية وموظفو الدعم والمقيمون وموظفومرافق الرعاية التابعة لوزارة الدفاع، وغيرهم من العاملين الأساسيين والمستفيدين المعرضين لمخاطر عالية، والذي يعتمد على إرشادات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC.
وأعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 15 مليونًا و164 ألفًا و886 حالة، وذلك عقب تسجيل 215 ألفًا و586 إصابة جديدة أمس الثلاثاء.
وأوضحت الجامعة حسبما ذكرت شبكة (سي
يُذكر أن فيروس كورونا المستجد قد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم ارتفع إلى 68.2 مليون حتى صباح اليوم الأربعاء.
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