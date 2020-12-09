الرئيس الصومالي يبحث مع وزير بريطاني تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب

بحث الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو، اليوم الأربعاء، مع وزير دولة بريطانيا لشؤون أفريقيا جيمس دودريدج، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب والفساد.

وقد أطلع فرماجو، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية، الوزير البريطاني، على الخطط الناجحة لإعادة بناء القوات المسلحة ومكافحة الإرهاب والفساد، والتنمية الاقتصادية، وجهود المصالحة بالبلاد.

من جهته، أشاد الوزير البريطاني بالصومال لما حققته من

إنجازات في عملية الإصلاح العسكري والنمو الاقتصادي والتخطيط الانتخابي.

وأكد الرئيس الصومالي، محمد عبد الله فارمجو، يوم الأحد، التزامه بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة وعادلة.



وأشاد فرماجو - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصومالية - بالجهود الحثيثة الذي تبذلها حكومة بلاده حول إجراء الانتخابات وتنفيذ دور الحكومة بشأن الاتفاقية السياسية.

وقال: "نحن ملتزمون بالتنفيذ الكامل لاتفاقية الانتخابات مع تجنب التأخير في موعدها".. داعيا الولايات التي لم تستكمل تعيين أعضائها في لجان تنفيذ الانتخابات إلى تحقيق البنود والإجراءات المتفق عليها في الاتفاقية في أقصى وقت ممكن.



وحث الرئيس الصومالي، الحكومة الفيدرالية على مضاعفة جهودها لخلق بيئة مستقرة ملائمة لإجراء الانتخابات في البلاد.



يُشار إلى أن الحكومة الفيدرالية والولايات الأعضاء توصلوا إلى اتفاقية سياسية حول الانتخابات صادق عليها البرلمان الفيدرالي بمجلسيه الشعب والشيوخ في الـ26 من سبتمبر الماضي.