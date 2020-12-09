الصحة النمساوية تعتزم استخدام لقاح كورونا المستجد

أكدت وزارة الصحة النمساوية، أنها ستبدأ فى استخدام لقاح فيروس كورونا الجديد على نطاق واسع قريبًا أسوة بما يحدث حاليا فى بريطانيا .

وقال كليمنس مارتن أوير رئيس لجنة إدارة أزمة كورونا فى وزارة الصحة النمساوية فى تصريحات له اليوم الأربعاء : "إننا جاهزون للانطلاق على الفور من الناحية اللوجستية".

وأوضح مارتن أوير أنه يريد طمأنة جميع النمساويين الذين تساءلوا عن سبب بدء بريطانيا فى التطعيم ضد كورونا وتأخر النمسا فى اتخاذ نفس الخطوة .

وأضاف أن كريستوف هوبر وهو أحد مؤسسى شركة

الدواء العالمية " بيونتك "- منتجة اللقاح -الذى يستخدمه البريطانيون -هو نمساوى ولذا لن تكون البلاد بعيدة عن بدء طرح اللقاح.

وأشار الى بدء حصر الراغبين فى تناول اللقاح الجديد حيث يتم التسجيل حاليا عبر الانترنت .

ومنحت هيئة الصحة الكندية، اليوم الأربعاء، الضوء الأخضر للقاح (كوفيد-19) الخاص بشركة فايزر، وهي خطوة رئيسية نحو إطلاق أكبر برنامج للتلقيح في تاريخ كندا.

وأعلنت هيئة الصحة الكندية، الموافقة على اللقاح، مشيرة إلى أن مسؤولي الصحة العامة

والحكومة سيعقدون إيجازًا لمناقشة تفاصيل خطة طرح اللقاح في وقت لاحق اليوم.

كان رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، قد أعلن أن عدة مئات الآلاف من جرعات لقاح فايزر (كوفيد-19) ستكون متاحة في كندا قبل نهاية العام، لافتا إلى أن الجرعات ستخصص في المقام الأول لسكان دار الرعاية الطويلة الأجل والموظفين العاملين

هناك.

وقال ترودو إن 249 ألف جرعة لقاح ستصل إلى كندا بحلول نهاية العام، مضيفًا أن اللقاح المكون من جرعتين سيكون في متناول اليد بحلول نهاية العام لإطلاق حملة تلقيح شاملة، والتي من المتوقع أن تستغرق عدة أشهر حتى تكتمل.

ويخطط الرئيس الإيراني حسن روحاني ،اليوم الأربعاء، للحصول على لقاح مضاد لفيروس كورونا من بلد أجنبي، وبعث بـ"مئات اللعنات" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.