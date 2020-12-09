وقف الأعمال
أصبحت مسألة فرض عقوبات على تركيا مدرجة على جدول أعمال القمة الأوروبية، التي ستعقد اليوم 10 ديسمبر، بسبب أعمال التنقيب عن الغاز التي تقوم بها تركيا في شرق البحر المتوسط في مناطق بحرية متنازع عليها مع اليونان وقبرص.
وقد تقدم الاتحاد الأوروبي بمقترح للانفتاح على أنقرة في أكتوبر، يرافقه تهديد بفرض عقوبات إذا لم توقف تركيا أعمالها، لكن العديد من الدول الأعضاء، بما في ذلك ألمانيا، تعارض فرض عقوبات.
وتصاعدت الخلافات بين أثينا وأنقرة مع نشر تركيا، في أغسطس، السفينة «عروج ريس»، للقيام بعمليات استكشاف في المناطق البحرية المتنازع عليها مع اليونان وقبرص، ثم أعلنت أنقرة، في نهاية نوفمبر الماضي، إعادة السفينة.
ومع ذلك، أدان الاتحاد الأوروبي، استمرار «الأعمال الأحادية» و«الخطاب العدائي» من جهة تركيا.
كانت هذه تفاصيل خبر إردوغان يناقض وزراء حكومته في مسألة العقوبات الأوروبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.