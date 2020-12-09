قبيل انطلاق حملة التلقيح ضد كورونا.. نواب يطالبون باستدعاء وزير الصحة للمساءلة

على مقربة من انطلاق حملة التلقيح الوطنية ضد جائحة كورونا، تعالت أصوات البرلمانيين، للمطالبة بتوضيحات من وزارة الصحة، حول الاستراتيجية التي ستعتمدها لتعميم اللقاح.

وفي ذات السياق، وجه الفريق الاستقلالي طلبا لرئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، من أجل استدعاء وزير الصحة للبرلمان الثلاثاء المقبل، لاجتماع عاجل حول استراتيجية الحكومة لحملة التلقيح الوطنية ضد فيروس كوفيد 19.

وعلى غرار دول العالم، يسارع المغرب الخطى للتحضير للدخول في حملة وطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا، حيث كانت البلاد من أولى بلدان المنطقة في المبادرة مبكرا إلى عقد اتفاقيتي شراكة بهذا الشأن مع مختبر أجنبي، لتأمين أولى جرعات اللقاح.

وفي ذات السياق، أعلن الديوان الملكي أمس الثلاثاء، أن الملك محمد السادس أصدر تعليماته لتوفير اللقاح مجانا لجميع المغاربة، كوسيلة ملائمة للتحصين ضد الفيروس والتحكم في انتشاره، في أفق عودة المواطنين، تدريجيا، لممارسة حياتهم العادية.