شكرا لقرائتكم خبر عن غوتيريش: أزمة كورونا تهيئ فرصا إضافية للفساد والان نبدء بالتفاصيل

وجّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعوة لجميع الحكومات، والأعمال التجارية، والمجتمع المدني، وجميع الجهات صاحبة المصلحة، للعمل معا لتعزيز المساءلة وإنهاء الفساد والرشوة من أجل عالم أكثر عدلا ومساواة.

جاء ذلك في رسالة للأمين العام غوتيريش بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد الذي تحييه الأمم المتحدة في 9 ديسمبر من كل عام، ويأتي احتفال هذا العام بعنوان "التعافي تحت راية النزاهة".

وأشار غوتيريش إلى أنه منذ عدة سنوات يثور الغضب ويسود الإحباط بسبب القادة الفاسدين والحكومات الفاسدة، مفيداً أنه في بعض البلدان يخرج الناس إلى الشوارع مطالبين بالعدالة الاجتماعية والمساءلة.

ولفت الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش النظر إلى أن أزمة كوفيد-١٩ تهيئ فرصا إضافية للفساد، حيث إن الحكومات تنفق بسرعة لإعادة الاقتصادات إلى مسارها، وتقديم الدعم في حالة الطوارئ وشراء اللوازم الطبية، وقد تكون الرقابة أضعف، مشيراً إلى أن تطوير اللقاحات والعلاجات يزيد من خطر الرشوة والتربح.