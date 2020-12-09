الحكومة اللبنانية تقرر الإبقاء على دعم الخبز والأدوية الأساسية

بيروت ـ رويترز: وافقت حكومة تصريف الاعمال اللبنانية على الإبقاء على دعم الخبز والأدوية الأساسية، وذلك في الوقت الذي يتسبب فيه الانهيار المالي بلبنان في زيادة الفقر والتضخم. ففي اجتماع بشأن ترشيد الدعم مع حاكم المصرف المركزي ومستشار للرئيس، تعهد الوزراء بوضع خطة فيغضون أسبوع من شأنها المساعدة في خفض الإنفاق مع الإبقاء على الدعم لبعض السلع الأساسية. وفي ظل تضاؤل احتياطيات النقد الأجنبي سريعا، وبعد أن صار إلغاء الدعم وشيكا، لم يتخذ قادة لبنان أي خطوة حقيقية نحو وضع خطة لدعم الواردات أو مساعدة الفئات الأكثر ضعفا في لبنان. وقال بيان من مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب إن المجتمعين اتفقوا في اجتماع أمس على دراسة وسائل تقليص فاتورة النفط وتوفير بطاقات دعم تمويلية. وتفاقمت المتاعب بالنسبة للبنان بسبب زيادة حالات الإصابة بكوفيد19 وانفجار هائل بميناء بيروت، أودى بحياة 200 شخص في أغسطس وأدى إلى استقالة الحكومة، وأثارت تصريحات بشأن إلغاء الدعم نوبات شراء بدافع الذعر خلال الأشهر الاخيرة، مما يفاقم المخاوف بشأن عجز في المواد الغذائية وزيادة الجوع.

وفي ظل شح التدفقات الدولارية، عمد المصرف المركزي إلى السحب من احتياطيات النقد الأجنبي الضئيلة أصلا لدعم ثلاث فئات من السلع الرئيسية هي القمح والوقود والأدوية، إلى جانب سلة من السلعالأساسية. ويوفر المصرف العملة الصعبة لمستوردي تلك السلع بسعر الصرف القديم المربوط عند 1500 ليرة لبنانية للدولار، إذ انهارت العملة بفقدانها 80 بالمئة تقريبا من قيمتها منذ العام الماضي.