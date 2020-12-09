بالصور.. انتشال جثة مواطن وانقاذ ثلاثة اخرين بسقوط عجلة في 'خير الله'

اعلنت مديرية الدفاع المدني في الديوانية، الاربعاء، عن انتشال جثة مواطن وانقاذ ثلاثة اخرين بسقوط عجلة في نهر "خير الله".

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "فرق الدفاع المدني في الديوانية انقذت ثلاثة مواطنين وانتشلت جثة اخر إثر سقوط عجلة نوع جارجر أجرة في نهر خير الله قرب ناحية نفر على طريق قضاء عفك".

واضافت انه "تم نقل المصابين إلى المستشفى لغرض تلقي العلاج، والجثة الى إلى الطب العدلي".