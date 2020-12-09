الشرطة ثالث المنسحبين من رابطة أندية الدوري الممتاز

2020-12-09 | 20:20
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اعلن نادي الشرطة الرياضي، انسحابه بشكل رسمي من رابطة اندية الدوري الممتاز بكرة القدم.
وذكر النادي في بيان انه "في الوقت الذي استبشرنا فيه خيرا بتشكيل رابطة أندية الدوري الممتاز لمعرفتنا بمدى أهميتها للعبة في الوقت الحاضر، وتأثيرها القوي الذي يحافظ على هيبة المنضوين تحت لوائها واستقلالهم، إلا أننا وبمقدار الدعم القوي الذي أوليناه للرابطة، إلا أننا صدمنا بجمودها، وعدم قدرتها على التحرك برغم الحيف الذي لحق بالكثير من أعضائها".
واضاف "لقد كنا نمني النفس، ومعنا الأعضاء، بأن تكون الرابطة على قدر المسؤولية، وان لا تدخل نفسها في مجاهيل معتمة، وان تستمر الصمت في وقت كانت الأندية بحاجة الى صوت يدافع عنها، فظلت هي ساكنة لا تقوم خجا من ان تقول شيئا حتى إن كان في مكانه، لذلك نعلن انسحابنا النهائي من هذه الرابطة، وبا عودة، لاننا لا نرتضي العمل في إطار يبدو انه أسس لغايات انتخابية واضحة ومن الله التوفيق".
واضاف "لقد كنا نمني النفس، ومعنا الأعضاء، بأن تكون الرابطة على قدر المسؤولية، وان لا تدخل نفسها في مجاهيل معتمة، وان تستمر الصمت في وقت كانت الأندية بحاجة الى صوت يدافع عنها، فظلت هي ساكنة لا تقوم خجا من ان تقول شيئا حتى إن كان في مكانه، لذلك نعلن انسحابنا النهائي من هذه الرابطة، وبا عودة، لاننا لا نرتضي العمل في إطار يبدو انه أسس لغايات انتخابية واضحة ومن الله التوفيق".
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