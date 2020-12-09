مقتل جندي بنيران قناص في كركوك

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بمقتل جندي بنيران قناص في محافظة كركوك. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "جندياً قتل، مساء اليوم، بنيران قناص ضمن قضاء داقوق في محافظة كركوك"، من دون الكشف المزيد من التفاصيل.

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