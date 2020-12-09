شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توقيف شخص قتل والده رمياً بالرصاص بالأردن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 تمكن العاملون في البحث الجنائي الأردني قبل أربعة أيام من إلقاء القبض على شخص أقدم إثر خلافات شخصية على قتل والده بعد أن اطلق النار عليه.

وتم إيداع القضية للمدعي العام المختص. وقرر المدعي العام توقيف ذلك الشخص عن الجرم المسند اليه.

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