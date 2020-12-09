الحريري يقدم تشكيلته الحكومية للرئيس اللبناني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري إنه قدم للرئيس ميشال عون قائمة تضم 18 وزيراً اليوم الأربعاء، بعد شهور من التشاحن الذي حال دون الاتفاق على حكومة جديدة. وأضاف الحريري أن الرئيس عون «سيدرس التشكيلة قبل أن نعود إلى لقاء آخر في جو إيجابي».



وكان الحريري قد تعهد بتشكيل الحكومة سريعاً وإحياء خطة فرنسية تهدف إلى انتشال لبنان من أزمة مالية، لكن خلافات سياسية قديمة تسببت في تعثر ولايته الرابعة كرئيس للوزراء.

وكشفت مصادر مطلعة على لقاء عون والحريري أن الرئيس المكلف سلّم رئيس الجمهورية لائحة من 18 وزيراً مع حقائبهم وأطلعه على السير الذاتية لبعض المرشحين. وبحسب المصادر، سلّم عون الحريري بدوره طرحاً متكاملاً بما يتعلق بالحكومة، وحصل تبادل لوجهات النظر بينهما حول الطرحين.

كذلك، لفتت المصادر إلى أنه حصل بحث ببعض الأسماء وسيتم التشاور بينهما في وقت قريب، مؤكدةً أن أجواء اللقاء كانت إيجابية والرغبة من الرئيسين هي بالتعاون والإسراع في تشكيل الحكومة.

دعم روسي

من جانبه، قال مستشار رئيس الجمهورية اللبنانية للشؤون الروسية أمل أبو زيد، في حديث تلفزيوني إن «اللقاء الذي جرى الثلاثاء في العاصمة الروسية، مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، كان جيداً ويأتي في سياق سلسلة من اللقاءات المتعددة التي يقوم بها في السنة، للتداول مع السيد بوغدانوف، بجميع الأجواء التي تحيط في المنطقة بشكل عام ومن ضمنها لبنان».

وأشار أبو زيد إلى أن روسيا تتمنى أن تكون هناك حكومة بشكل سريع في لبنان، تنطلق من الخصوصيات اللبنانية، ومن تفاصيل الواقع السياسي الذي يجسده المجلس النيابي الحالي.

ولفت إلى أن روسيا تدعم المبادرة الفرنسية، بالرغم من التعقيدات التي تواجهها، وتؤكد أهمية التوافق بين جميع المسؤولين، ومع الأحزاب السياسية الأساسية لتشكيل حكومة واحدة يرضى عنها الجميع، وتنطلق من سياسة اقتصادية واضحة المعالم لمصلحة كل اللبنانيين.