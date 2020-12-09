شكرا لقرائتكم خبر 50 ألف كمامة في حضرموت صنعتها نساء اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنتجت المنظمة الدولية للهجرة من خلال شراكتها الفعالة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 50.000 قناع واق (كمامة) في محافظة حضرموت، في إطار مجابهة فيروس كورونا (كوفيد- 19) في اليمن.

وشارك في تصنيع الكمامات أكثر من 60 امرأه من النازحين والمجتمعات المضيفة، حيث أخذن دورا قياديا في الاستجابة المجتمعية لمواجهة الفيروس، وتلقين تدريبا على الخياطة وإنتاج الكمامات بشكل خاص، مما أدى إلى تحسين دخلهن والاعتماد على ذاتهن بشكل أكبر.

وسيستفيد من هذه المساعدات سكان المديريات والمناطق التي ينتشر فيها الوباء، وسيتم توزيع الكمامات بالتعاون مع السلطات المحلية.

على صعيد آخر، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 203 أطنان و300 كجم من السلال الغذائية للأسر الأشد ضعفا في مديريتي رماه وثمود بمحافظة حضرموت، استفاد منها 11.400 فرد.

وتسلمت منظمة الصحة العالمية من مركز الملك سلمان للإغاثة شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك لمجابهة حمى الضنك والملاريا في اليمن.