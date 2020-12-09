مصر تتعهد بمكافحة الفساد والجريمة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت مصر أمس التزامها بمكافحة الفساد اتساقا مع قوانينها واستراتيجيتها الوطنية وتعهداتها الدولية.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن العالم يحيي في التاسع من ديسمبر من كل عام اليوم العالمي لمكافحة الفساد «الذي يشكل مناسبة مهمة لتأكيد رفض تلك الجريمة بكل أشكالها وصورها وعلى كل المستويات، والتي تمس كل المجتمعات والاقتصاديات، وتتأثر بها الدول النامية بشكل خاص، مما يعد عقبة في طريق تحقيق تنميتها المستدامة».

وأضافت أن الاحتفال بهذا اليوم العالمي «يجدد التأكيد على المسؤولية المشتركة لسائر الدول تجاه مكافحة جريمة الفساد التي تعد انتهاكا صارخا لحقوق الشعوب في تحقيق غد أفضل، ولتطلعاتها نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة».

وأشارت إلى أن مصر تثمن الجهود التي تقوم بها منظمة الأمم المتحدة ومكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة في هذا الصدد ودورهما الملموس في إطار دعم جهود الدول الأعضاء لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وقالت الوزارة إنه انطلاقا من اهتمام مصر الراسخ بأهمية تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، تتولى مصر حاليا رئاسة المؤتمر العاشر للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود منذ أكتوبر 2020 والتي تستمر لمدة عامين، كما ستتولى رئاسة المؤتمر التاسع للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المزمع استضافته في مصر خلال الفترة من 13 إلى 17 ديسمبر من العام المقبل.