شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات واستونيا تبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في زيارة افتراضية عبر تقنية الاتصال المرئي لجمهورية استونيا، اطلع وفد اقتصادي برئاسة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية ومحمد علي مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، على مبادرة "إي أستونيا" أي أستونيا الرقمية، التي تعد نموذجا يحتذى به عالميا.

جاءت الزيارة بدعوة من راول سيم وزير التجارة الخارجية وتقنية المعلومات بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين رواد الأعمال في كل من البلدين إذ تعتبر إستونيا واحدة من أكثر الدول الأوروبية سرعة في النمو الاقتصادي، ومن أكثر الدول التي تضم مشاريع ناشئة في أوروبا.

وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي أن كل من الإمارات وإستونيا تربطهما علاقات صداقة وشراكة طويلة الأمد، تقوم على العلاقات الاقتصادية من خلال التجارة والاستثمار، مشيرا إلى تحول الإمارات نحو الاقتصاد الرقمي، وما تمتلكه إستونيا من خبرة طويلة في هذا المجال، الأمر الذي يتيح آفاق أكبر للتعاون بين البلدين.

ونوه بأهمية مواصلة الجهود الرامية لتعزيز التعاون في المجال الرقمي، مع المساعي المستمرة لتحقيق التعافي الاقتصادي بعد جائحة كوفيد-19، وقال إنه وانطلاقاً من مكانة استونيا كواحدة من الدول المتطورة في مجال تقنية المعلومات في أوروبا، فإنه لاشك لدينا بأن الشراكات الإماراتية - الاستونية سوف تثمر عن إيجاد حلول للتحديات الاقتصادية التي تواجهنا في الوقت الراهن.

من ناحيته أعرب راول سيم وزير التجارة الخارجية وتقنية المعلومات في جمهورية استونيا عن سعادته بتطور العلاقات الثنائية بين بلاده ودولة الإمارات بشكل أسرع مما كانت عليه سابقا، خاصة بعد افتتاح سفارة جمهورية استونيا في العام 2019 في أبوظبي، وهو الأمر الذي يؤكد الرغبة في تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين .

وقال إن القيادة السياسية بجمهورية استونيا تبارك وتثمن هذا التعاون وهذا التطور الحاصل عاماً بعد عام، وتأمل في أن تحظى السوق الإماراتية باهتمام كبير من رواد الأعمال الاستونيين، خاصة وأن هناك الكثير من الفرص الاستثمارية، لتحقيق المزيد من النمو والتطور.

من جانبه قال محمد مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة إن هذه الزيارة الافتراضية - التي نظمت من قبل وزارة الدولة للتجارة الخارجية وغرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، ووزارة الشؤون الخارجية في جمهورية استونيا، ووزارة الشؤون الاقتصادية والاتصالات ومركز استونيا للتوجيه الرقمي - أسفرت عن الاتفاق على إقامة 4 فعاليات إقتصادية في قطاعات متنوعة خلال العام 2021، سيترتب عليها توقيع مذكرة تفاهم في القريب العاجل، لتحديد معالم و رؤية هذا التعاون المثمر بين البلدين.

وأوضح ان الزيارة هدفت إلى العمل معا كفريق واحد لخلق بيئة أعمال مناسبة تمهيداً لمرحلة نمو اقتصادي طموحة، ووضع آلية فعالة للتعاون مع جمهورية أستونيا واستكشاف الفرص الاستثمارية المختلفة، مشيراً إلى أن إمارة رأس الخيمة قررت أن تخصص العام 2021 للزيارات الافتراضية إلى جمهورية استونيا وتنظيم زيارات افتراضية إلى القطاعات الاقتصادية في كل ربع من عام 2021 للتعريف باستونيا وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين رواد الأعمال في كل من دولة الإمارات واستونيا. (وام)