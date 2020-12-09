شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ ينعى والد النائب أحمد أبو هشيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، برقية عزاء للنائب أحمد ابوهشيمة، ينعى فيها اللواء حمدى أبو هشيمة والد النائب، والذى وافته المنية اليوم، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

وأرسل كل من المستشار بهاء الدين أبو شقة، والنائبة فيبي فوزى، وكيلى المجلس، برقية مماثلة يشاطران فيها النائب أبو هشيمة الأحزان.

كما نعى أيضاً المستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ ونائبه المستشار عمرو يسرى، والد (أبو هشيمة) داعين الله سبحانه وتعالى أن يدخله فسيح جناته.