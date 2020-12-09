شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تيسير مطر: زيارة السيسى لفرنسا أظهرت ثقل مصر وكشفت أكاذيب الإخوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، عضو مجلس الشيوخ، زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لفرنسا، بأنها أظهرت ثقل مصر العالمي، بالإضافة إلى أنها فضحت أكاذيب اللجان الإلكترونية للإخوان والإعلام المعادي لمصر، مشيرا إلى أن زيارة الرئيس السيسى لفرنسا كان لها أبعاد محورية هامة، خاصة مع التغيرات التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الأخيرة، وتأتي في إطار توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى أنها فرصة لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين مصر وفرنسا.

وأضاف: "الرئيس عبد الفتاح السيسى نجح خلال هذه الزيارة فى إفساد كل المؤامرات ومحاولات ابتزاز مصر بالشعارات الدينية والسياسية من جانب بعض الدول والجماعات المتطرفة كالإخوان وغيرها، مؤكدا أن زيارة الرئيس السيسى لفرنسا على مدى الأيام الثلاثة الماضية حققت نجاحات عديدة، بالنظر إلى الملفات التى تناولتها، والرسائل التى حملها الرئيس لأوروبا والعالم، وحجم التوافق بين القاهرة وباريس فى كل القضايا والموضوعات، وتأكيد الرئيس الفرنسى لمتانة العلاقات بين البلدين واستمرار التعاون فى كل المناحى لا سيما التعاون الدفاعى ومواجهة الإرهاب.

وأكد تيسير مطر على أن السياسة الخارجية المصرية تعيش أزهى فتراتها بسبب القيادة الحكيمة للسيسي، لا سيما فيما يخص حضور مصر فى الملفات الإقليمية الساخنة، ودورها الإيجابى فى حل الأزمات وتثبيت حالة الأمن والاستقرار، وإعلاء قيم القانون الدولى والشراكة الإيجابية بين كل القوى فى إطار الحقوق والمعايير الدولية.