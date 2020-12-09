فزع على متن سفينة سياحية في سنغافورة بسبب كورونا

بدأت سفينة "كوانتوم أوف ذا سيز" السياحية التي كانت في رحلة بحرية من سنغافورة، إنزال نحو 1700 راكب كانوا على متنها بعد حالة من الفزع بسبب أنباء عن إصابة راكب بفيروس كورونا.

وظل ركاب السفينة التابعة لشركة رويال كاريبيان في غرفهم لأكثر من 16 ساعة اليوم الأربعاء بعد اكتشاف إصابة رجل عمره 83 عاما بالفيروس.

وأبلغ المصاب المركز الطبي على السفينة بأنه يعاني من الإسهال وكشف اختبار لاحق عن إصابته ونقل للمستشفى اليوم الأربعاء بعد عودة

السفينة إلى الميناء.

وقالت هيئة السياحة في سنغافورة إن نتائج اختبارين آخرين للمريض جاءت سلبية، وسيجرى فحص آخر غدا الخميس للتأكد.

وقالت السلطات إن الفحوص التي أجريت لمن تعاملوا مع المصاب عن قرب، من بين الركاب وعددهم 1680 وأفراد طاقم السفينة وعددهم 1148، على متنها جاءت سلبية حتى الآن.

وكانت رحلة السفينة واحدة من أولى الرحلات التي تنظمها الشركة ومقرها ميامي، منذ علقت عملياتها

العالمية في مارس بسبب فيروس كورونا.

وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم ارتفع إلى 68.2 مليون حتى صباح اليوم الأربعاء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 68 مليونا و225 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من 44 مليونا، بينما تجاوز عدد الوفيات المليون و556 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وألمانيا والمكسيك وبولندا وإيران وبيرو.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.