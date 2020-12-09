بسبب كورونا.. وكالة الأدوية الأوروبية تتعرض لهجوم إلكتروني

أعلنت الهيئة المنظمة للأدوية في الاتحاد الأوروبي،اليوم الأربعاء، أنها وقعت ضحية هجوم إلكتروني قبل أسابيع على إعلانها الموافقة على لقاحي كورونا.

وأكدت وكالة الأدوية الأوروبية ومقرها أمستردام إجراء تحقيق في الحادث لكنها لم تكشف متى حصل الهجوم بالتحديد ولم تعط تفاصيل حول ما تم استهدافه.

وقالت: "وكالة الأدوية الأوروبية تعرضت لهجوم إلكتروني"، موضحة أنها "سارعت إلى بدء تحقيق شامل بتعاون وثيق مع أجهزة تطبيق القانون وكيانات أخرى

ذات صلة".

وتابعت: "لا يمكن للوكالة أن تعطي تفاصيل إضافية فيما التحقيق مستمر وسيتم توفير المزيد من المعلومات في الوقت المناسب".

ومنحت هيئة الصحة الكندية، اليوم الأربعاء، الضوء الأخضر للقاح (كوفيد-19) الخاص بشركة فايزر، وهي خطوة رئيسية نحو إطلاق أكبر برنامج للتلقيح في تاريخ كندا.

وأعلنت هيئة الصحة الكندية، الموافقة على اللقاح، مشيرة إلى أن مسؤولي الصحة العامة والحكومة سيعقدون إيجازًا

لمناقشة تفاصيل خطة طرح اللقاح في وقت لاحق اليوم.

كان رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، قد أعلن أن عدة مئات الآلاف من جرعات لقاح فايزر (كوفيد-19) ستكون متاحة في كندا قبل نهاية العام، لافتا إلى أن الجرعات ستخصص في المقام الأول لسكان دار الرعاية الطويلة الأجل والموظفين العاملين

هناك.

وقال ترودو إن 249 ألف جرعة لقاح ستصل إلى كندا بحلول نهاية العام، مضيفًا أن اللقاح المكون من جرعتين سيكون في متناول اليد بحلول نهاية العام لإطلاق حملة تلقيح شاملة، والتي من المتوقع أن تستغرق عدة أشهر حتى تكتمل.