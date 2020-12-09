عمدة مدينة نيويورك السابق بعد شفائه من كورونا: أشعر أنني أصغر بـ10 سنوات

أعلن رودي جولياني محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيغادر المستشفى ،اليوم الأربعاء، بعد إقامة قصيرة عقب تشخيص إصابته بكوفيد -19 مطلع الأسبوع.

وقال جولياني عمدة مدينة نيويورك السابق البالغ من العمر 76 عاما والذي يقود جهود ترامب القانونية لإلغاء خسارته الانتخابية بمواجهة الديمقراطي جو بايدن، إنه شعر بأنه أصغر بعشر سنوات بعد تلقيه بعض الأدوية نفسها التي تناولها ترامب عندما أصيب بكورونا في أكتوبر.

وقال جولياني لإذاعة WABC-AM بنيويورك: "أشعر بتحسن 100٪ الآن"، مضيفا أنه سينعزل لمدة ثلاثة أو أربعة أيام إضافية.

وأعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 15 مليونًا و164 ألفًا و886 حالة، وذلك عقب تسجيل 215 ألفًا و586 إصابة جديدة أمس الثلاثاء.

وأوضحت الجامعة حسبما ذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الأربعاء أن حصيلة الوفيات

جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 286 ألفًا و229 حالة، وذلك عقب تسجيل 2534 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.يُذكر أن فيروس كورونا المستجد قد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم ارتفع إلى 68.2 مليون حتى صباح اليوم الأربعاء.