الأردن: تسجيل 44 وفاة و 3088 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، يوم الاربعاء عن تسجيل 44 حالة وفاة و3088 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجدّ في الأردن.
وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (250,219) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (44,955) حالة.
وسُجّلت (44) حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (3206) حالات.
وبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاجفي المستشفيات المعتمدة (163) حالة، فيما غادرت (160) حالة المستشفيات بعد شفائها.
كما بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (1378) حالة.
وبلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (1156) وبنسبة إشغال (27%). فيما بلغ إجمالي
وبلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (204) وبنسبة إشغال (24%).
وبلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (5000) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء (202,058) حالة.
وتمّ إجراء (23,420) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,755,299) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (13.19%).
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